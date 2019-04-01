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朱民：經濟3大劇變 AI提供解方

2019-04-01 00:11聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民31日在深圳表示，過去10年間，世界經濟發生深刻的結構性變化，人口老齡化、氣侯變化、經濟結構的輕化，正在衝擊和改變世界，而這三大外生變量為人工智慧發展提供舞台。

中新社報導，以「IT新未來：5G與人工智能」為主題的2019中國（深圳）IT領袖峰會在此間舉行，朱民發表題為「世界經濟三大斷裂性變化和人工智能產業化發展」的演講。他表示，目前全球面臨最嚴重的問題是人口老齡化。經測算，到2050年全球人口將淨增23億，主要集中在60-69年齡段，其中，發達國家老齡化現象尤為嚴重。

朱民稱，在氣候變化方面若不加以控制，到2060年全世界絕大部分地區將進入炎熱和乾燥的環境。人類活動引起碳排放的重要原因是能源消耗、特別是急劇上升的石油能源消耗。其中，中國大陸能耗高，在效率方面提升空間，未來中國大陸的環境汙染治理投資、可再生能源投資都將大幅上升。

在經濟結構輕化和服務業發展方面，朱民說，過去10年全球經濟增長速度低於金融危機前的經濟水平，未來兩三年全球經濟增速將持續緩慢地下降。在此趨勢下，世界經濟結構將繼續輕化，人們對健康、教育的需求超過對物質產品的需求。

朱民認為，能幫助解決以上三大變化帶來的世界難題，最有力的工具是人工智慧。例如，人工智慧可模擬分析提供更佳的氣候解決方案，提高能源效率；人工智慧可提高服務業的勞動生產率，比如將迅速發展的智慧醫療，未來五年或將實現十倍增長。「人工智能正在顛覆未來，它將改變和創新幾乎所有的產品和服務，包括通訊、醫療、教育、娛樂、消費等；改變軍事和國防；改變物質和財富的生產及分配，甚至改變人類本身」。

經濟和服

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