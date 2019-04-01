海南引資 自貿區祭兩利多

2019-04-01 00:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



來自20多個國家和地區的台商總會代表、台灣工商企業家30日匯聚三亞，參加2019台商峰會，討論兩岸融合發展新思路，尋找海南自貿區（港）投資新機遇。有台商代表認為，對包括台商在內的企業家而言，海南當前正在建設自貿區（港），擁有最好的投資機會。

中新社報導，海南在去年4月提出建設自貿區（港）以來，來瓊投資考察的台商絡繹不絕。去年海南新批准註册台資企業42家；全年接待台胞入境人數超過了21萬人次，同比增長25％。

在台灣工商建研會理事長郭國聖看來，今後是海南全面建成小康社會、加快建設國際旅遊島及自由貿易港的關鍵時期，將為企業提供良好的投資創業機會和條件。

「我們企業做投資，除了順應大趨勢，還要考量政策和環境。」在峰會上被問及為何在海南投資大健康產業，穎奕集團董事長淩臨貴表示，自貿區（港）優越的政策及親切的人文環境，是其投資海南的關鍵因素。

「我們觀察一年來海南上下聯動，自貿區建設蒸蒸日上。在海南註册企業越來越方便，落地的大項目越來越多，海口三亞的總部基地建設令人非常期待。」台灣中國航運股份有限公司執行長朱天翎表示，其公司投資建設的陵水風車國際休閑度假村項目也計畫在今年八月開業。該項目總投資7.5億元人民幣，按五星級酒店標準建設，將建設成為兩岸企業家交流及商務活動的平台。

農委會前主委、全球生物產業科技發展基金會董事長彭作奎第一次來海南是在1991年。「農業合作一向是瓊台交流的重要特色，在海南建設自貿區（港）建設的背景下，瓊台農業合作將由傳統種養殖業，轉向新品種的培育、農產運銷、電子商務、深加工及休閑農業等方向轉型。」

彭作奎表示，近年來台灣在既有精緻農業基礎上，邁進農業生物經濟時代與智慧農業新紀元，期間積累的經驗可供海南參考。