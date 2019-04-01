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5G和AI驅動 馬化騰：產業互聯網 進入快車道

2019-04-01 00:12聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰31日出席「2019中國（深圳）IT領袖峰會」時表示，在5G和AI「雙核驅動」下，各行各業轉型升級門檻會不斷降低，產業互聯網發展將進入「快車道」。

中新社報導，馬化騰在會上表示，藉助產業互聯網，各行各業的數位化轉型升級，將從傳統產業自己「單腳跳」，變為與互聯網協作的「雙腿跑」。目前中國大陸擁有超過8億網民，98%的網民使用行動互聯網，行動支付用戶接近6億。中國大陸傳統產業需要充分藉助在行動互聯網領域的領先優勢和創新能力，打通消費端與供給端的有效連接。

去年，騰訊宣布啟動新一輪架構重組和戰略升級，提出「扎根消費互聯網，擁抱產業互聯網」，新成立CSIG（雲與智慧產業事業群）和PCG（平台與內容事業群），其中，CSIG主要承擔騰訊在產業互聯網領域的探索。

馬化騰還認為，傳統產業與互聯網正在融合成為一個命運共同體，科技創新與網絡安全是這個共同體的兩大基石。網絡安全問題是過去傳統產業沒有面對過的挑戰，需要充分利用互聯網公司的經驗和能力。

他表示，產業互聯網的另一塊基石是科技創新。如果長期在基礎研究和關鍵技術領域缺席，各種應用創新，就可能像沙漠裡蓋起的高樓，隨時有倒塌的危險。騰訊正在加大科研投入，目前已經成立人工智慧實驗室、量子實驗室，機器人實驗室等多個團隊進行前沿領域的探索，並希望與高校和科研機構一起探索產學研的創新生態。並希望未來能與更多合作夥伴一起，共建5G應用生態。

騰訊3月21日公布的2018年全年業績顯示，2018年騰訊收入3126.94億元（人民幣，下同），同比增長32%，其中，雲服務收入同比增長超過100%至91億元。

此次峰會以「IT新未來：5G與人工智能」為主題，於3月30至31日在深圳舉行，眾多科技領袖和各界精英聚焦未來通信、數字城市、金融科技等熱門話題。

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