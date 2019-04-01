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陸開放雲市場 准外商進自貿區

2019-04-01 00:18聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

中美貿易談判進入倒數階段，美國華爾街日報報導，中國大陸計畫放寬外國科技公司進入快速增長的雲計算市場，外國雲服務提供商將獲准在特定「自貿區」內擁有自己的數據中心。美國希望將這一進展作為中美貿易協議的一部分。

報導稱，大陸總理李克強上周一會見了三十多名西方企業高層。在回答美國IBM總裁Ginni Rometty提出關於雲計算的問題時，李克強說，中國政府正考慮在自由貿易區開展「自由化試點」，向外國公司開放雲計算市場。

李克強稱，外國雲服務提供商需要克服的一大障礙是，要向中國大陸消費者提供充分的私隱保護。

根據中方開放雲計算市場的提議，外國雲服務提供商將獲准在自貿區擁有自己的數據中心。

據了解中方計畫的人士透露，這個自貿區很可能是設於貴州省會貴陽市。目前，貴陽正致力發展成為中國大陸的大數據中心。

報導稱，中國大陸二○一七年在雲計算方面制定了全面的數據存儲和網路安全新規，這使外國科技公司感到不安。例如，微軟和亞馬遜等美國雲服務提供商，它們面臨艱難選擇：若不在大陸成立合資公司並將技術授權給當地合作夥伴，就可能會錯失中國大陸經濟增長機遇。美國官員曾批評中國政府拒發美企在中國大陸獨立運營執照。相比之下，阿里巴巴集團等中國大陸公司則可以不受限制地在美國運營。

李克強

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