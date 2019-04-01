大型鍛件投產 四川德陽秀實力

2019-04-01 00:19 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



位於四川德陽的二重（德陽）重型裝備有限公司重裝鑄鍛公司鍛造廠，專為大型鍛件而製造的大型鍛造操作機，已經於去年11月投入生產。 專為大型鍛件而製造的大型鍛造操作機，已投入生產。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

「這就是3000kN／7500kN.m鍛造操作機，將配合160MN水壓機助力大型複雜鍛件的優質高效生產。」據介紹，大型鍛件生產需要在鋼錠坯料上「精雕細琢」，而坯料往往重達數百噸。傳統方法是採用翻鋼機，粗重的鐵鍊掛在行車上，巨大的芯棒「掛」在鐵鍊上，操作笨拙、節奏緩慢、效率低下，而且坯料定位精度，材料浪費嚴重，還存在內部品質隱患。

2008年，二重160MN大型自由鍛壓機投產使用；隨著市場對產品技術和品質的要求越來越高，二重於2017年決定自主研製3000kN/7500kN.m鍛造操作機。

這台操作機能夠夾持300噸鋼錠進行行走、旋轉、升降、仰俯、水平移動與擺動，並具有垂直與水平方向的緩衝功能，是一種六向的巨型重載專用機器人。作為二重裝備160MN自由鍛造水壓機的重要配套設備，它與壓機配合能完成大型筒節、核電轉軸、支承輥軋輥等重點產品的鍛製。

不久前，鍛造廠550噸行車將340噸水電主軸成功轉運，是二重裝備160MN水壓機完成技改後，成功鍛製的首件超大型軸類鍛件。自投入使用以來，操作機已經順利完成了多項重大鍛造任務，目前正在參與的項目涉及核電石化筒鍛件、大型水電主軸、大型火電鍛件等。