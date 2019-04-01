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長沙臨空經濟 打通貿易通道

2019-04-01 00:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

長沙經濟發展曾受制於「不靠海，不沿邊」的區位劣勢，近兩年來，長沙臨空經濟示範區獲批，黃花綜保區封關運行，為長沙突破性地打通聯通世界的通道，搭建開放發展新平台。機場與綜合保稅區無縫對接，長沙實現區港聯動後，有效推動「湘品出境」和「萬商入湘」。

中新社報導，長沙黃花綜保區2018年完成進出口額26.8億美元，同比增長249%，全貨機航線貨運量1.07萬噸，占黃花機場國際貨運總量的40%。

「臨空經濟區就像個『路由器』，連接著全球優質資源，快速高效傳遞產品和服務。」長沙黃花綜合保稅區企業服務局局長任永勝表示，今年綜保區將加快推進區港一體化，力爭實現進出口額50億美元的保底目標。

隨著長沙至北美、胡志明市等全貨機航線開通，長沙黃花綜保區目前集聚十餘家海鮮貿易企業，可從全球20多個國家和地區採購40多種海鮮產品，每周海鮮進口量超500噸以上，「世界海鮮產業園」初具規模，長沙有望成為中國大陸高端海產的全球集散中心。

兩年前，年年有魚集團進駐長沙黃花綜合保稅區，充分利用湖南作為「一帶一部」建設核心區獨特的區位優勢、綜保區與長沙黃花機場無縫對接的口岸優勢，建立集團長沙海鮮集散地。

「來程包機運送海鮮，返程包機則以服裝、電子產品、機械設備等貨物為主，其中，優質『湖南製造』產品占90%以上，主要輸往美國芝加哥及附近區域。」

年年有魚集團湖南分公司生產運營總監陳亞泉說，自2018年7月全貨機航線開通以來，貨運航班共飛行70餘趟，進出口貨值近3億美元。

在長沙黃花綜保區另一端的SMT產業園內，湖南英航實業有限公司的12條智慧化SMT生產線一片忙碌景象，其應用於智慧門鎖、家具等設備的芯片產品即將送往馬來西亞、菲律賓、越南等國客戶手中。

該公司總經理程現明表示，公司進駐黃花綜保區後，產品下線後工作人員只需將相關資料交海關部門審核，一兩個小時就能實現報關，兩至三天就能送到東南亞客戶手中。

機場經濟航線

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