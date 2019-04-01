台灣高校實訓中心 產學研新模式

2019-04-01 00:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「台灣高校實訓教學中心」29日在浙江玉環跨界自造融創園正式揭牌，這是玉環推進兩岸產學研深度合作的一次全新嘗試。

中新社報導，作為浙江省「惠台76條」推出後首個落地的兩岸青年創業交流項目，玉環跨界自造融創園於2018年7月成立，是浙台（玉環）經貿合作區構建「一基地+N中心」青創模式、打造兩岸合作交流橋頭堡和融合發展示範區的重要載體。

在接下來的運行過程中，台灣高校實訓教學中心將依託台灣大葉大學、台州本土學校等教育培訓資源，打造兩岸高校大學生共同學習、共促交流、共成實踐的「三位一體」新型教育培訓基地。

台灣高校實訓教學中心負責人蔡幸爵表示，台灣高校實訓教學中心成立後將採用「3+1」的教學模式，即實訓生在台灣當地高校進行3個學年的學習後，來到玉環進行1學年的課程學習和工作實訓，深入玉環企業、鄉村等領域開展各類實踐和合作。

啟動儀式上，台灣大葉大學與玉環跨界自造融創園簽訂了項目合作協議，成為入駐實訓教學中心的第一所台灣高校。台灣大葉大學設計暨藝術學院院長黃子坤表示：「在連續兩年攜手玉環跨界自造融創園舉辦暑期實習營的基礎上，我們對當地人緣、地緣和產業都有一定瞭解，希望通過合作增強兩岸青年人才互動交流。」

伴隨著台灣高校實訓教學中心同步落地，還有一批兩岸產學研合作項目，涉及鄉村振興、美麗城鎮、產品設計等領域。當天，玉環青年企業家代表與台灣高校實訓教學中心師生還開展「智聯兩地．共話發展」主題沙龍活動。