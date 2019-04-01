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台灣翰林茶飲集團 布局重慶

2019-04-01 00:19聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

台灣茶飲品牌翰林茶飲集團31日與重慶黃桷埡老街簽訂合作協議，前者將進駐黃桷埡老街，宣告該集團正式在大陸布局。

中新社報導，創辦於1986年的翰林茶飲集團，是台灣茶飲行業排名第一的企業，旗下有8個子品牌，在全球共有600多家店鋪，其創始人涂宗和被稱為「珍珠奶茶之父」。翰林國際茶飲集團副總經理劉威成說，此次布局重慶的為該公司旗下最高端品牌「翰林茶館」。

據介紹，重慶南岸區黃桷埡是台灣著名作家三毛的出生地。黃桷埡老街目前已啟動修繕性保護。本著尊重歷史、修舊如舊的原則，黃桷埡老街將修復、重建15處歷史文化建築。考察完黃桷埡老街後，翰林國際茶飲集團正式與黃桷埡老街簽訂合作協議。

劉威成受訪時稱，該集團要做深厚的茶文化，而非浮躁的快消品，因此對茶社周邊整體環境要求非常高，布局也會很慎重。

該集團進駐重慶後，不會急於在大陸擴張。「翰林茶館」入駐黃桷埡老街並非只為賣茶，希望雙方一起努力，將其打造成原汁原味的台灣茶館，讓大陸朋友體驗地道的台灣風情，也讓在渝台灣人有回家的感覺。

黃桷埡老街相關負責人稱，老街未來將會把「翰林茶館」所在的整棟建築打造成台灣主題文化區，作為兩岸文化交流驛站。

重慶市南岸區住房和城鄉建設委員會主任冉啟雲在簽約儀式上稱，兩岸同胞同根同源、同文同種。

他表示，希望雙方今後共同努力，精心經營大陸第一家台灣翰林人文茶社，使之成為台灣文化與巴渝文化融合的典範，並成為在渝台胞台商經濟文化交流的聚集地。

重慶與台灣有著深厚的歷史淵源，近年來成為台商投資大陸首選地之一。重慶市台辦統計顯示，2018年重慶市新增台資項目79個，合同台資5.04億美元，同比增加19.7%；實際利用台資4.04億美元，同比增加64.9%。

老街台商建築

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