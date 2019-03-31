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「一帶一路」二屆峰會 4月下旬北京登場 上百國家確認與會

2019-03-31 15:45世界日報 中國新聞組／北京31日電

帶路峰會4月底舉行，40外國領導人出席。 中國新聞社
帶路峰會4月底舉行，40外國領導人出席。 中國新聞社
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第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於4月下旬在北京舉行，負責籌備工作的中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示，目前已有包括近40位外方領導人在內的上百個國家代表確認與會。

此外，中國和盧森堡日前在博鰲亞洲論壇2019年年會期間簽署共建「一帶一路」合作諒解備忘錄。彭博指出，盧森堡是繼義大利後，第二個與中國簽署協議的歐盟西部成員國，對於中國日益增長的影響力，歐盟嘗試達成微妙的平衡，既尋求更多中國投資的機會，也在國家安全上採取更謹慎立場。

另據中新社報導，楊潔篪稱「一帶一路」國際合作高峰論壇是「一帶一路」框架下最高規格的國際合作平台。2017年5月，首屆高峰論壇在北京成功舉辦。中國國家主席習近平在首屆高峰論壇期間宣布，中國將於2019年舉辦第二屆「一帶一路」高峰論壇。

楊潔篪表示，第二屆「一帶一路」高峰論壇主題是「共建一帶一路、開創美好未來」。內容包括開幕式、領導人圓桌峰會、高級別會議、專題分論壇、企業家大會等。　　

楊潔篪表示，目前已有包括近40位外方領導人在內的上百個國家代表確認與會。楊潔篪又表示，預計各方將達成一系列合作成果，包括政府間合作協議與舉措，以及企業參與的務實合作項目。

一帶一路北京工作

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