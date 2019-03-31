貿易談判敏感期 美再批中國壁壘政策、盜竊技術

2019-03-31 15:42 世界日報 中國新聞組／北京31日電



美中第八輪經貿談判已於29日在北京落幕，中國副總理劉鶴將於4月3日應邀訪美，於華盛頓進行第九輪中美經貿高級別磋商。正值談判敏感之期，美國貿易代表署公布「2019年各國貿易障礙評估報告」，再度批評中國的貿易壁壘政策，以及盜竊技術等問題。

路透報導，美國總統川普在他的佛羅里達州海湖俱樂部告訴媒體：「貿易協議進展很順利。」他談到會談情況時說：「這次非常全面，我們多年來與中國碰上的問題都詳細列入。」不過他也說：「這必須是良好的協議，如果不是好協議，我們不會接受。」白宮稍早聲明說，雙方「坦率且具建設性地討論談判內容和接下來重要步驟期間持續取得進展」，但沒有說明進展性質。

路透稱，美中雙方都說會談有進展，而中國也同意美國摩根大通和日本野村設立合資證券公司並持多數股權，朝應美方要求進一步開放金融服務市場邁出一步。

另外，美國貿易代表署公布「2019年各國貿易障礙評估報告」，陳述全球主要市場對美國出口造成影響的貿易及投資障礙等。美國在這份評估報告中，再度批評中國的貿易壁壘政策，以及盜竊技術等問題。

這份最新評估報告指出，中國2018年實施各種貿易壁壘政策，限制外國產品和企業進入市場，同時利用各種方式把美國技術和智慧財產權轉讓給中國公司。報告並批評中國，雖多次承諾要取消這類做法，卻仍持續執行。

報告還提到中國製造2025計畫，認為該計畫都是透過國家支持企業，加上限制外國企業以求發展，損害其他國家的利益。

美國財長米努勤和貿易代表賴海哲剛剛在北京結束美中最新一輪貿易談判。美國媒體報導，美方在智財權保護方面取得前所未有的進展，但還沒有達成最後協議。