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台銀14個月內提103億元備抵呆帳 獨董質疑大有問題

大陸去年證券投資淨流入1,067億美元 大增2.6倍

2019-03-30 17:00聯合報 記者林則宏╱即時報導

據上海證券報報導，大陸國家外匯管理局29日公布的報告顯示，2018年大陸證券投資項下淨流入1,067億美元，比前一年增長2.6倍。2017年大陸證券投資項下淨流入295億美元。證券市場已成為境外投資者投資中國的重要管道。

根據國家外匯管理局發布的報告，從交易項目來看，股權投資和債券投資淨流入均明顯成長，其中股權投資淨流入增長更為顯著。2018年大陸股權投資淨流入430億美元，較前一年增長12倍，債券投資淨流入637億美元，較上年增長1.4倍。

與時同時，大陸對境外證券投資則出現下降。2018年中國對外證券投資淨流出535億美元，較前一年下降44%。其中，股權投資177億美元，下降近五成；債券投資358億美元，下降約四成。

報導稱，這主要是由於大陸境內金融機構對境外債券市場的投資放緩，加上大陸民眾跨境配置境外股票資產的需求減弱。

國家外匯管理局表示，近年來，中國銀行間債券市場開放步伐加快，合格境外機構投資者（QFII）制度改革不斷深化，「滬港通」、「深港通」和「債券通」相繼實施，境外投資者投資中國證券市場更加便利。同時，隨著中國債券、股票逐步納入國際主流指數，境外投資者配置中國債券和股票的需求也在上升。

據統計，近年來境外機構所持有的中國債券和上市股票（含基金）規模，已經從2014年底的2,192億美元上升到2018年底的4,448億美元。

大陸國家外匯管理局29日發布的報告認為，未來中國證券市場在吸引境外投資者方面仍具有較大潛力。主要是由於，與其他主要國家證券市場相比，中國外資占比仍低。

從2018年底的債市數據（含銀行間和交易所市場）來看，外資在中國債券市場上的投資金額占比為2.1%，低於美國、日本、韓國和巴西。

從2018年底的股市數據來看，外資持股占美國股市總份額的15%，日本占比為30%，巴西占比為21%，韓國為33%。中國的外資持股占大陸境內流通股票市值的比例，不僅遠低於日本和美國等發達國家，也低於韓國和巴西等新興市場國家。

另一方面，中國證券市場的金融服務也日趨完備，境外投資者投資的自由度和便利化程度都在不斷提升。2018年境外投資者買入大陸境內債券和股票合計達8,977億美元，增長51%，賣出7,585億美元，增長48%，顯示境外投資者投資大陸的資金匯出入都十分通暢。

國家外匯管理局稱，2019年繼續深化外匯管理改革，推動金融市場雙向開放，包括穩妥有序推進資本項目可兌換，推進股票、債券市場開放。同時，維護外匯市場穩定，防範跨境資本流動風險，保障外匯儲備安全、流動、保值增值，維護國家經濟金融安全。

2018年大陸證券投資項下淨流入達1,067億美元，比前一年增長2.6倍。圖為成...
2018年大陸證券投資項下淨流入達1,067億美元，比前一年增長2.6倍。圖為成都某證券營業廳。（中新社）
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