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IMF：人民幣在全球央行外匯存底中的佔比創新高

2019-03-30 11:37聯合報 記者林則宏╱即時報導

新華社報導，根據國際貨幣基金（IMF）最新公布的數據，截至2018年第4季，在各經濟體中央銀行所持有的外匯存底中，人民幣資產佔比升至1.89%，超過澳幣和加元，創IMF自2016年10月報告人民幣儲備資產以來的新高。

IMF發布的報告稱，截至去年第4季，人民幣外匯儲備資產約合2,027.9億美元，佔全球官方外匯儲備資產的1.89%，佔比高於澳幣的1.62%和加元的1.84%。

數據還顯示，截至去年第4季，全球官方外匯儲備資產約10.73兆美元。其中，美元資產佔比降至61.69%，為連續第三個季度下降；歐元資產佔比升至20.69%，為2014年第4季以來最高水準。

報導稱，分析人士認為，人民幣在全球央行外匯儲備資產中的佔比上升，反映出2016年底人民幣納入IMF特別提款權（SDR）貨幣籃子後，全球外匯存底管理機構對持有人民幣資產的興趣增加，對美元的依賴有所降低，這將有利於促進全球外匯儲備資產多元化。

目前有149個國家和地區自願向IMF報告官方外匯存底貨幣組成。IMF將成員持有的美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、澳幣、加元和人民幣八種貨幣的外匯儲備總量單獨列出。

IMF自2016年10月起，在官方外匯儲備貨幣構成季度調查中單獨列出人民幣資產，以反映全球人民幣外匯儲備的持有情況。

根據IMF最新數據，在各國央行所持有的外匯存底中，人民幣資產佔比升至新高。（中新...
根據IMF最新數據，在各國央行所持有的外匯存底中，人民幣資產佔比升至新高。（中新社）
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