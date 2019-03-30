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陸核准野村控股、摩根大通為首批新設外資控股合資券商

2019-03-30 09:15聯合報 記者林則宏╱即時報導

正當第八輪中美經貿高級別磋商在北京舉行之際，中國證監會29日宣布，依法核准設立摩根大通證券（中國）有限公司、野村東方國際證券有限公司。野村控股、摩根大通也成為去年4月大陸修法，允許新設合資券商，並將外資持股比例上限放寬至51％後，首批獲得新設外資控股券商牌照的業者。

在美國要求開放市場的壓力下，中國證監會於2018年4月底發布實施《外商投資證券公司管理辦法》，並相應更新券商設立審批等行政許可服務指南。前述管理辦法有三大重點：全面開放新設合資券商、外資在中國證券行業可「由參轉控」（由參股轉為控股）、合資券商業務範圍將逐步放開。

去年11月底，中國證監會已核准瑞士銀行有限公司（UBS AG）增持瑞銀證券股比至51％，瑞銀證券成為新法實施後獲准的首家外資控股證券公司。去年12月24日，瑞銀宣布完成增持瑞銀證券相關交易，持股比例由24.99％增至51％。

中國證監會正式核准設立摩根大通證券（中國）有限公司和野村東方國際證券有限公司後，大陸外資控股券商已達三家。

《證券時報網》稱，摩根大通為跨國金融服務機構及美國最大的銀行之一，總資產2.5兆美元，總存款達1.5兆美元，占美國存款總額的25%，目前市值約3,935億美元。其業務遍及60多個國家，包括投資銀行、金融交易處理、投資管理、個人銀行業務等。1987年開始在中國大陸投資及開展投資銀行業務。

野村證券是日本最大的證券公司，目前在全球28個國家和地區有辦事機構。根據野村控股年報，該集團去年營收為1.7兆日元，約合人民幣1,000億元，淨利潤約為2,400億日元，約合人民幣140億元。野村證券也是最早進軍中國金融和投資業務的境外機構之一。

《中國經濟網》表示，摩根大通證券（中國）有限公司註冊資本為人民幣8億元，J.P. Morgan International Finance Limited出資4.08億元，占比51%。其餘主要股東包括：上海外高橋集團股份有限公司出資1.6億元，占比20%；深圳市邁蘭德股權投資基金管理有限公司出資1.144億元，占比14.3%。

野村東方國際證券有限公司註冊資本為人民幣20億元，野村控股株式會社出資10.2億元，占比51%；東方國際（集團）有限公司出資4.98億元，占比24.9%；上海黃浦投資控股（集團）有限公司出資4.82億元，占比24.1%。

證券時報網統計，目前大陸的合資券商已達14家。其中，根據與港澳CEPA補充協定設立的合資券商有匯豐前海、東亞前海、申港證券和華菁證券四家；另有中金公司、中銀國際、高盛高華、瑞銀證券、瑞信方正、中德證券、東方花旗、摩根士丹利華鑫、摩根大通和野村東方國際證券。

根據中國證監會的訊息顯示，截至今年3月22日，還有17家合資證券公司正在排隊申請設立中。

證券時報網表示，在外資「引進來」的同時，大陸多家本土券商也在加大「走出去」的步伐。目前至少有七家券商獲批試點跨境業務，包括：中信、海通、國泰君安、華泰、廣發、中金和招商等證券公司。

中國證監會在29日發布的新聞稿稱，「下一步，證監會將繼續堅定落實我國對外開放的總體部署，積極推進資本市場對外開放進程，扎扎實實做好每一項對外開放的具體工作，繼續依法、合規、高效地做好合資證券公司設立或變更實際控制人審核工作。」

正當第八輪中美經貿高級別磋商在北京舉行之際，中國證監會29日宣布，核准首批兩家新...
正當第八輪中美經貿高級別磋商在北京舉行之際，中國證監會29日宣布，核准首批兩家新設外資控股券商：摩根大通證券（中國）有限公司、野村東方國際證券有限公司。（網路照片）
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