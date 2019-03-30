周小川：大陸金融業應擴大開放

2019-03-30 00:19 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／海南博鰲報導



博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川在論壇上發言。 （中新社） 分享 facebook

博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川昨天在博鰲亞洲論壇中指出，目前中國大陸的金融業對外開放程度還不高，應考慮對外資金融機構開放更多單項業務許可，並在市場准入方面擴大開放。

中美經貿第八輪磋商正在北京進行中，周小川表示，儘管中美貿易談判的細節還沒有公布，但根據雙方最近釋放的一些信號來看，談判「愈來愈樂觀」。

周小川指出，川普最近的推特釋放出了積極的信號。

周小川說，在博鰲論壇的討論中，很多商業人士都表達對中美貿易談判所引發的不確定性的擔憂，這使得他們放慢了投資步伐。

對於中國可能在美方壓力下進一步開放金融市場，周小川稱，中國金融業開放的空間還很大，金融是一個競爭性服務業，充分競爭、引入競爭、參與國際市場競爭對於改進服務，對於更好地服務於實體經濟都有好處。

周小川說，金融對外開放不會危及國內機構生存。

周小川解釋，中國的金融機構在很多層面都已站穩腳，有很多中資機構在海外擴大運行的速度也挺快。在這背景下，中國金融業有條件在市場准入方面擴大開放。

周小川表示，市場同時還應允許外資金融機構擴大業務範圍。他認為，外資商業銀行很多時候只可做外匯業務，不能做人民幣業務，可做外資企業客戶，不可做中國客戶，因此，在這些單項的業務許可上，也有很大的開放空間。