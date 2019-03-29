陸外匯局：中國不會以龐大外匯存底做不負責任的事

2019-03-29 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據新浪財經報導，大陸國家外匯管理局副局長宣昌能27日在博鰲亞洲論壇2019年年會上，在談到中國會不會將所持有的美國國債作為武器來使用時重申，中國不會用龐大的外匯存底來做任何不負責任的事情。

根據美國財政部本月中旬公布的最新數據，截至今年1月底，中國所持有的美國國債比前一個月增加31億美元，達到1兆1,266億美元，為連續第二個月增持。

中國大陸目前仍是美國國債最大持有國，日本截至今年1月底所持有的美國國債達1兆698億美元。

前一段時間不時有部分人士建議，中國可透過拋售美國國債來報復美國發動的貿易戰。去年9至11月，中國大陸曾經連續三個月減持美國國債，規模均超過100億美元。

對此，宣昌能在博鰲論壇上表示，全球金融危機帶來的一個後果就是美國聯準會、歐洲央行和日本央行都推出了大幅度的量化寬鬆，特別是像聯準會這樣的央行，把自己變成最後一道防線的貸款人，變成了最後的經濟人，接管了大量的資產，這樣做帶來的一個後果就是在現代貨幣政策理論當中，很多激進的政治領導人所說的：「只要我們多印鈔票就能解決問題」。

宣昌能說，這是一個非常危險的傾向。「我們不知道什麼時候投資者、市場會意識到這種風險的存在，他們的信心會喪失，這會是一條非常危險的路徑。」

他強調，中國一直是也會繼續做一個負責任的全球的參與者。宣昌能稱，「我們過去在支持，也會繼續的支持全球主義、全球秩序、全球經濟治理，我們也繼續支持多邊主義，中國一直是以一個負責任的國家參與到全球事務當中。」