A股史上第三次 外資今流入逾人民幣百億

2019-03-29 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



A股三大股指今天暴漲，滬指、深成指漲幅均超過3%，創業板指上漲4.1%。

在此同時，北向資金（外資）也再度出現大幅淨流入，共計淨流入人民幣110.93億元，其中滬股通淨流入66.89億元，深股通淨流入44.04億元。

澎湃新聞報導，此一數據刷新2018年12月3日以來新高，也是滬深港通開通以來，單日淨流入金額第三次超過人民幣100億元，前兩次分別為2018年11月2日的173.85億元，以及2018年12月3日的121.41億元。

數據顯示，北向資金3月以來的流向，已由淨流出轉變為淨流入，共計淨流入人民幣43.56億元，其中滬股通淨流入9.43億元，深股通淨流入34.13億元。換句話說，北向資金連續5個月呈現淨流入，但淨流入金額與前幾個月相去甚遠。

針對目前行情，海通證券投資顧問臧佳傑建議，投資人在後一階段的投資中繼續精選個股謹慎參與，在個股份化中尋找機會，迴避風險。具體操作上來看，目前正處於年報及一季報開始加速發布的階段，當前市場焦點也逐步從科技股轉向業績超預期方向，預計未來一段時間行情發展將回歸基本面，業績表現超預期的公司有很大機會得到市場的追捧。

東北證券分析師許俊也指出，近期市場一直處於連續上漲之後的收縮整固期，部分數據指向市場情緒已經轉為偏悲觀狀態，但拉長週期來看，目前A股仍處於較低的估值結構狀態，政策層面臨的支持力度較去年明顯提升，超預期的減稅降費有望激發更強的經濟活力，市場長期趨勢不必悲觀。

華泰證券建議，短期關注有相對收益的消費，包括景氣度較高的白酒、帶量採購政策逐步落地的醫藥、地產後週期的輕工和廚電；中長期關注5G建設週期TMT行業的核心資產，包括電腦軟體，通信設備；以及中游製造行業：減稅政策支持方向+估值較為合理+受益於穩增長的基本面，如電氣設備。