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大陸油價、電價、天然氣價格 4月1日起全面調降

2019-03-29 14:39聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸4月1日起調降增值稅稅率的效應持續發酵，國家發展和改革委員會29日一口氣下發四份通知，宣布自下個月起，下調成品油價格、一般工商業電價、天然氣基準門站價格、天然氣跨省管道運輸價格。

國家發改委表示，由於成品油增值稅率由16%降低至13%。因此，汽柴油最高零售價格每噸將分別降低人民幣225元和200元，自2019年3月31日24時起執行。

中新網報導，經測算，下個月起，大陸92號汽油每公升將降價人民幣0.18元（約新台幣0.8元），柴油每公升降價人民幣0.17元。

電網企業增值稅稅率4月1日起從16%調整為13%後，省級電網企業含稅輸配電價降低空間將全部用於降低一般工商業電價，原則上自2019年4月1日起執行。報導稱，降低一般工商業電價不僅工業企業可望受惠，商業企業也將同步受益。

此外，國家發改委也宣布，4月1日起，調整中石油北京天然氣管道有限公司等13家跨省管道運輸企業管道運輸價格。各省（區、市）結合增值稅率調整，應儘快調整省（區、市）內短途天然氣管道運輸價格，切實將增值稅改革的紅利全部讓利予使用者。

國家發改委表示，根據增值稅稅率調整情況，4月1日起，調整各省（區、市）「天然氣基準門站價格」。

中新網指出，「天然氣基準門站價格」指上游天然氣供氣商供應給各地燃氣公司的「批發價」。隨著批發價下調，一般民眾使用天然氣的價格也會隨之調降。

大陸日前公告，4月1日起，將原適用16%稅率的項目改按13%稅率徵稅，主要涉及製造業等行業；將原適用10%稅率的項目改按9%稅率徵稅，主要涉及交通運輸業、郵政業、建築業、房地產業、基礎電信服務和農產品等貨物。

中新網表示，除了油、電、天然氣價格即將調降，增值稅調降還會有更多商品零售價也將下調。

例如，大陸各大車廠就已經掀起一波降價潮，一汽—大眾已宣布旗下品牌全車系降價，最高降價人民幣8,000元。賓士、BMW、VOLVO、JAGUAR、LAND ROVER等豪華名車也都宣布下調在大陸的建議零售價，最高降價甚至達到人民幣8.5萬元（約新台幣38萬元）。

因增值稅率下調，大陸油價、電價、天然氣價格4月1日起全面調降。圖為河北省承德市一...
因增值稅率下調，大陸油價、電價、天然氣價格4月1日起全面調降。圖為河北省承德市一處變電所。（中新社）
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