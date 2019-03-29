親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蒲燒鯛魚惹禍？高市鼓山國小疑爆食物中毒 70師生就醫

洞中拖出屍體...冬眠熊母子躺著中槍 冷血父子興奮撃血掌

周小川稱 人民幣匯率浮動範圍將會更大

2019-03-29 11:26聯合報 記者林則宏╱即時報導

據《新浪財經》報導，大陸央行前行長周小川29日在博鰲亞洲論壇年會上表示，人民幣匯率形成機制走向有管理的浮動匯率很早就定了，他相信人民幣匯率機制會更加市場化，浮動的範圍會更大。

周小川目前擔任博鰲亞洲論壇副理事長、中方首席代表。周小川29日稱，不管是中國經濟，還是全球經濟，特別是新興市場的資本流動是錯綜複雜的，「我們在這個過程（匯率改革）中還遇到了兩輪危機，亞洲金融風波和全球金融危機，因此，這條道路是不平坦的，是曲折的，但總的來講是朝著這個方向走的。」

周小川表示，正是在克服了兩輪危機的基礎上，「我們有信心人民幣匯率機制會更加市場化，更加符合國際認可的方式，浮動的範圍會更大，從而更有效的反映市場的供求關係。」

周小川認為，有靈活性的、浮動的匯率機制對於中國經濟達到更好的平衡是有幫助的，也有利於市場資源配置。而且，中國作為全球經濟的重要組成部分，世界第一大貿易國，重要的投資來源國，未來在「一帶一路」中還要更好地發揮作用，匯率機制就需要求朝上述方向前行。

大陸早年將人民幣對美元匯率浮動區間限定為0.3%，2007年放寬至0.5%，2012年4月人民幣對美元匯率中間價日間波動再擴大至1%，2014年3月進一步放寬至2%。

2017年7月，由人行主管的《金融時報》曾在頭版頭條報導中提到，下一步匯改，要進一步減少政府對外匯市場的干預，並且進一步擴大人民幣匯率的浮動區間，引發市場關注。

但當年10月在中共19大中央金融系統代表團討論會中，時任人行行長的周小川在被問及此事時則表示，匯率浮動區間不是太重要的事，並非當前關注重點。

周小川當時稱，匯率浮動更加依靠市場供求關係來決定，人民幣成為可自由使用貨幣是個長期進程，過去這方面已取得長足進步，但還沒有走完，未來還會繼續。

周小川29日對於人民幣匯率機制的最新談話，與早前相比已經出現調整。

大陸央行前行長周小川29日在表示，人民幣匯率形浮動的範圍將會更大。圖為周小川3月...
大陸央行前行長周小川29日在表示，人民幣匯率形浮動的範圍將會更大。圖為周小川3月27日出席博鰲亞洲論壇「WTO 改革」分論壇。（中新社）
分享

人民幣經濟

相關新聞

華為發布業績 去年淨利增幅下滑3%

2019-03-29 10:39

全球圍堵下 華為去年淨利仍逾2,600億元 增長25.1%

2019-03-29 10:38

人行連續第8日停做逆回購 機構：4月降準可期

2019-03-29 10:24

A股股王貴州茅台去年淨利年增30% 早盤股價大漲

2019-03-29 10:01

陸減電動車補貼 新浪財經：中美談判讓步

2019-03-29 04:38

貴州減稅降費 擴大開放外資

2019-03-29 04:37

愛迪達亞太區總部 上海大樓啟用

2019-03-29 04:36

義大利客商 義烏實現買賣全球

2019-03-29 04:34

帶娃出遊 大陸旅遊市場新趨勢

2019-03-29 04:33

比亞迪遭投訴案649件 去年同業中最多

2019-03-29 02:33

陸股解碼／消費、醫療類股 逢低承接

2019-03-29 02:31

工行報捷 每天賺37億

2019-03-29 02:31

投資失利 聯想去年淨利下滑14%

2019-03-29 02:30

精博台商專欄／防洗錢反避稅趨勢分析

2019-03-29 02:29

博鰲論壇／張志軍、劉結一 同喊「兩岸共同市場」

2019-03-29 00:05

博鰲論壇／外資法配套 李克強：擴大台資准入

2019-03-29 00:01

陸工信部長：5G應用將呈「二八分布」 八成用於物聯網

2019-03-28 20:57

華為：5G是未來十年主流 6G將是2030年以後的事

2019-03-28 20:18

阿里健康支付寶攜手武漢市中心醫院 打造「未來醫院」

2019-03-28 19:43

SONY將關閉北京廠 手機生產轉移至泰國

2019-03-28 19:43

滬指跌0.9% 再失3000關口

2019-03-28 15:37

大陸對台灣進口壬基酚 續徵高額反傾銷稅

2019-03-28 14:48

國泰收購快運Fanfares從此絕跡？ 旅遊達人幫分析

2019-03-28 14:25

看好中國市場前景 愛迪達全球第二個地區總部上海啟用

2019-03-28 14:15

國泰雄霸航空界 傳再買港航

2019-03-28 12:33

收購生變數 香港快運股東 擬入稟推翻交易

2019-03-28 12:32

李克強會蕭萬長 允解決台商問題

2019-03-28 12:08

中國工業利潤不妙 前2月暴跌14%

2019-03-28 12:08

A股開市下滑 水泥有色金屬股挫逾1%

2019-03-28 10:41

兩岸企業家峰會會址 奠基南京

2019-03-28 02:16

大陸進口貨增值稅率 下月下調

2019-03-28 02:16

裝備製造博覽會 智慧化領風騷

2019-03-28 02:16

兩岸論壇 推動瓊台醫養合作

2019-03-28 02:16

海航加大力度處置資產

2019-03-28 02:16

廣東發布科創12條 挺港澳科研

2019-03-28 02:16

國泰航空收購海航旗下快運

2019-03-28 02:10

陸股解碼／短期震盪 逢低布局

2019-03-28 02:10

香港純網銀放榜 三家出線

2019-03-28 02:09

277兆人民幣 行動支付強強滾 去年金額增36%

2019-03-28 02:08
看更多

熱門文章

美或軍售台60架F16 中共國防部回應了

2019-03-28 16:56

中共最強戰機殲20 成本60億台幣

2019-03-28 20:33

男子抓眼鏡王蛇拍照炫耀 下一秒被咬倒地身亡

2019-03-28 20:57

不顧美國反對 菲律賓向中共買8.78億軍備

2019-03-28 15:34

中共國防軍費過高? 共軍發言人：尚未實現完全統一

2019-03-28 19:27

華為：5G是未來十年主流 6G將是2030年以後的事

2019-03-28 20:18

香港成報狂諷韓國瑜賣台 扯出操盤手與北京情仇

2019-03-29 10:00

中共200位將官連考8小時 共軍：練兵先練將

2019-03-28 21:48

這所學校放六天春假 校方：讓學生談戀愛去

2019-03-28 21:44

SONY將關閉北京廠 手機生產轉移至泰國

2019-03-28 19:43

在多倫多被綁架的中國留學生 擁3輛豪車害了他？

2019-03-28 20:58

現代小龍女？南京明代公主墓竟住了一群活人

2019-03-29 10:01

大陸教育部終止 234 個本科以上中外合作辦學機構項目

2019-03-28 22:37

談生意怕行李太重 他竟把30萬現金丟垃圾桶

2019-03-28 17:05

卡車上的「游牧」民族

2019-03-29 06:01

國泰雄霸航空界 傳再買港航

2019-03-28 12:33

江蘇響水大爆炸 造成環境嚴重汙染

2019-03-28 14:46

陸工信部長：5G應用將呈「二八分布」 八成用於物聯網

2019-03-28 20:57

他加255人競標群被騙32萬 警：其他人都假的

2019-03-28 20:13

有人住進明朝公主墓穴 睡在石棺上趕都趕不走

2019-03-29 10:01

全俄大示威反對！中企貝加爾湖建瓶裝水廠 俄判違法

2019-03-28 12:32

拿不出彩禮遭退婚…37歲揚州男弒61歲母

2019-03-28 21:20

中韓總理博鰲會晤 霧霾成重點議題

2019-03-28 15:01

博鰲論壇／張志軍、劉結一 同喊「兩岸共同市場」

2019-03-29 00:05

大陸柔道冠軍馬端斌 舉報村委書記貪腐上千萬

2019-03-28 16:44

港男美國大峽谷遊覽拍照墜谷死亡

2019-03-29 10:11

外資法配套 李克強：擴大台港澳資市場准入

2019-03-28 11:47

出嫁零彩禮 縣委書記登門送「大禮」

2019-03-28 21:18

兩岸學者研討「兩制台灣方案」 汪毅夫高度推崇韓流

2019-03-29 10:01

看好中國市場前景 愛迪達全球第二個地區總部上海啟用

2019-03-28 14:15

國泰收購快運Fanfares從此絕跡？ 旅遊達人幫分析

2019-03-28 14:25

陸減電動車補貼 新浪財經：中美談判讓步

2019-03-29 04:38

駁英國「香港問題報告」 陸外交部：指手畫腳 罔顧事實

2019-03-28 12:14

西藏白皮書「60年民主改革 GDP增191倍」 藏人組織反批一句話

2019-03-28 12:31

反擊孟晚舟案？中國擴大封殺加拿大芥花籽

2019-03-28 22:22

瀋陽一交通大隊遭人引爆襲擊 嫌疑人當場死亡

2019-03-28 19:17

中國停飛96架波音機 航企每天損失破億

2019-03-28 22:17

瀋陽一交警隊發生爆炸 二層玻璃震碎

2019-03-28 16:08

赴港跨境學童書包鼓脹 海關搜出待驗孕婦血

2019-03-28 12:31

大陸對台灣進口壬基酚 續徵高額反傾銷稅

2019-03-28 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top