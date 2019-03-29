周小川稱 人民幣匯率浮動範圍將會更大

2019-03-29 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據《新浪財經》報導，大陸央行前行長周小川29日在博鰲亞洲論壇年會上表示，人民幣匯率形成機制走向有管理的浮動匯率很早就定了，他相信人民幣匯率機制會更加市場化，浮動的範圍會更大。

周小川目前擔任博鰲亞洲論壇副理事長、中方首席代表。周小川29日稱，不管是中國經濟，還是全球經濟，特別是新興市場的資本流動是錯綜複雜的，「我們在這個過程（匯率改革）中還遇到了兩輪危機，亞洲金融風波和全球金融危機，因此，這條道路是不平坦的，是曲折的，但總的來講是朝著這個方向走的。」

周小川表示，正是在克服了兩輪危機的基礎上，「我們有信心人民幣匯率機制會更加市場化，更加符合國際認可的方式，浮動的範圍會更大，從而更有效的反映市場的供求關係。」

周小川認為，有靈活性的、浮動的匯率機制對於中國經濟達到更好的平衡是有幫助的，也有利於市場資源配置。而且，中國作為全球經濟的重要組成部分，世界第一大貿易國，重要的投資來源國，未來在「一帶一路」中還要更好地發揮作用，匯率機制就需要求朝上述方向前行。

大陸早年將人民幣對美元匯率浮動區間限定為0.3%，2007年放寬至0.5%，2012年4月人民幣對美元匯率中間價日間波動再擴大至1%，2014年3月進一步放寬至2%。

2017年7月，由人行主管的《金融時報》曾在頭版頭條報導中提到，下一步匯改，要進一步減少政府對外匯市場的干預，並且進一步擴大人民幣匯率的浮動區間，引發市場關注。

但當年10月在中共19大中央金融系統代表團討論會中，時任人行行長的周小川在被問及此事時則表示，匯率浮動區間不是太重要的事，並非當前關注重點。

周小川當時稱，匯率浮動更加依靠市場供求關係來決定，人民幣成為可自由使用貨幣是個長期進程，過去這方面已取得長足進步，但還沒有走完，未來還會繼續。