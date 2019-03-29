華為發布業績 去年淨利增幅下滑3%

2019-03-29 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



華為今天上午發布年報，2018年公司全球營收為人民幣7,212億元，年增19.5%，較2017年的15.7%明顯提高；淨利為593億元，年增25.1%，較2017年28.1%的增幅有所收窄。

2018年全年華為研發費用為人民幣1015億元，占銷售收入的14.1%。華為近十年投入研發費用總計超過人民幣4,800億。

澎湃新聞報導，華為輪值董事長郭平表示，華為過去五年營收複合增長26% ，淨利過去五年複合增長率為21%；期內的現金流人民幣747億元，較上年有所下降，主要原因是加大研發以及適當加大庫存以應對不確定性。

華為業務主要分為四大板塊。2018年華為運營商業務領域期內營收為人民幣2,940億元，與上一年基本持平；企業業務領域銷售收入為744億元，年增23.8%；消費者業務領域銷售收入為3,489億元，年增45.1%，占總營收48.4%，首次成為華為第一大營收支柱。

在雲服務領域方面，華為雲上線超過160個雲服務和140個解決方案，全球發展合作夥伴超過6,000家。

郭平表示，華為在四大主要市場均取得15%以上的營收增長。中國大陸市場營收貢獻比達到51.6%，連續第二年貢獻超過50%的營收。他強調，堡壘最容易從內部攻破，但是也最容易從外部加強。未來華為將努力排除外部干擾，改進內部管理，堅持合規經營，確保業務連續和健康發展。