人行連續第8日停做逆回購 機構：4月降準可期

2019-03-29 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國人民銀行今天公告，繼續暫停逆回購操作，這已是人行連續第8個交易日沒有進行逆回購，市場認為，4月降準可期。

本周人行公開市場有人民幣1,100億元逆回購到期，無國庫現金定存以及MLF到期。業界人士分析指出，本月是財政支出大月，支出集中於季末最後一周，加上今年機構跨季安排較早，流動性總體合理充裕的狀態更加明顯。

自3月20日以來，人行已連續8個工作日暫停逆回購。目前人行逆回購操作以7天期為主，而春節過後，人行降低公開市場操作頻率。中國證券報援引業界人士指出，臨近季末，市場資金面仍保持平穩，流動性供求壓力有限，考慮到季末財政大額支出可期，人行有理由保持「靜默」。

興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委表示，本周公開市場操作有1,100億元逆回購到期，跨季時點流動性面臨一定衝擊，但考慮到月末財政支出力度加大，人行有很大機率將根據財政支出情況，繼續「削峰填谷」，資金面有望整體保持平穩。

萬聯證券表示，由於季末財政支出較大，短期資金面無憂，同時財政資金的回流，同樣也有助於跨季資金面，整體來看本次跨季收緊的機率有限。

中泰固收預判，由於4月MLF到期量較大，同時也將再次出現繳稅因素帶來的基礎貨幣缺口，人行仍會再次利用降準的方式進行替代和彌補，以穩定超儲率在合理水準，市場對資金面的預期會重新歸於穩定。