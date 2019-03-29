親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

A股股王貴州茅台去年淨利年增30% 早盤股價大漲

2019-03-29 10:01聯合報 記者李仲維╱即時報導

A股股王貴州茅台28日晚間發布2018年財報，營收為人民幣736.39億元，年增 26.5%；淨利352.04億元，年增30%，等於日賺人民幣9,645萬元。

茅台集團董事長、總經理李保芳在博鼇論壇上表示，茅台年報很漂亮。

台股價今天開盤繼續上攻，截至上午十點，漲幅已逾4%，達人民幣841元。

財新網報導，去年第四季茅台淨利高達人民幣104.7億元，年增47.6%，與第三季的年增2.7%形成對比。

值得注意的是，茅台在財報中首度披露減少的經銷商數量，2018年大陸國內共減少經銷商607家，其中茅台酒經銷商437家。這意味茅台整頓經銷商的力道大於預期。

從指標來看，報告期內公司完成茅台酒及系列酒基酒產量7.02萬噸、年增10.1%。茅台酒營收為人民幣654.87億元，年增24.99%；其他系列酒銷售收入為人民幣80.77億元，年增39.88%。

對於業績表現，公司在年報中表示，在報告期內，公司著力提高供給體系的品質，取消茅台酒價格雙軌制，全力控價穩市，市場反應總體平靜、符合預期。

證券日報引述白酒專家鐵犁表示，茅台業績符合預期，一方面飛天茅台量價齊升，一方面來自茅台系列酒銷售增加所致。

3月18日，貴州茅台股價創每股人民幣814.53元的歷史新高。公司市值目前已突破人民幣1兆元。

目前茅台市值在A股上市公司當中位居第七名，與工商銀行、建設銀行、中國石油、中國平安、農業銀行和中國銀行列在兆元市值排行榜上。而從年初至今，短短2個多月時間，茅台市值與中國銀行市值相距不遠。

對於茅台市值破人民幣兆元一事，李保芳表示，這是非常不容易、非常不錯的表現。這至少說明投資人的信心，二是體現消費者的信心。

Choice數據統計顯示，今年以來，一共有19份關於茅台的研究報告發布，而分析師給出的評級多數是買入、強烈推薦等。

人民幣台股中國銀行

相關新聞

博鰲論壇／張志軍、劉結一 同喊「兩岸共同市場」

2019-03-29 00:05

博鰲論壇／外資法配套 李克強：擴大台資准入

2019-03-29 00:01

華為：5G是未來十年主流 6G將是2030年以後的事

2019-03-28 20:18

陸減電動車補貼 新浪財經：中美談判讓步

2019-03-29 04:38

貴州減稅降費 擴大開放外資

2019-03-29 04:37

愛迪達亞太區總部 上海大樓啟用

2019-03-29 04:36

義大利客商 義烏實現買賣全球

2019-03-29 04:34

帶娃出遊 大陸旅遊市場新趨勢

2019-03-29 04:33

比亞迪遭投訴案649件 去年同業中最多

2019-03-29 02:33

陸股解碼／消費、醫療類股 逢低承接

2019-03-29 02:31

工行報捷 每天賺37億

2019-03-29 02:31

投資失利 聯想去年淨利下滑14%

2019-03-29 02:30

精博台商專欄／防洗錢反避稅趨勢分析

2019-03-29 02:29

陸工信部長：5G應用將呈「二八分布」 八成用於物聯網

2019-03-28 20:57

阿里健康支付寶攜手武漢市中心醫院 打造「未來醫院」

2019-03-28 19:43

SONY將關閉北京廠 手機生產轉移至泰國

2019-03-28 19:43

滬指跌0.9% 再失3000關口

2019-03-28 15:37

大陸對台灣進口壬基酚 續徵高額反傾銷稅

2019-03-28 14:48

國泰收購快運Fanfares從此絕跡？ 旅遊達人幫分析

2019-03-28 14:25

看好中國市場前景 愛迪達全球第二個地區總部上海啟用

2019-03-28 14:15

國泰雄霸航空界 傳再買港航

2019-03-28 12:33

收購生變數 香港快運股東 擬入稟推翻交易

2019-03-28 12:32

李克強會蕭萬長 允解決台商問題

2019-03-28 12:08

中國工業利潤不妙 前2月暴跌14%

2019-03-28 12:08

A股開市下滑 水泥有色金屬股挫逾1%

2019-03-28 10:41

兩岸企業家峰會會址 奠基南京

2019-03-28 02:16

大陸進口貨增值稅率 下月下調

2019-03-28 02:16

裝備製造博覽會 智慧化領風騷

2019-03-28 02:16

兩岸論壇 推動瓊台醫養合作

2019-03-28 02:16

海航加大力度處置資產

2019-03-28 02:16

廣東發布科創12條 挺港澳科研

2019-03-28 02:16

國泰航空收購海航旗下快運

2019-03-28 02:10

陸股解碼／短期震盪 逢低布局

2019-03-28 02:10

香港純網銀放榜 三家出線

2019-03-28 02:09

277兆人民幣 行動支付強強滾 去年金額增36%

2019-03-28 02:08

李克強會蕭萬長 允解台商問題

2019-03-28 00:07

韓流旋風 蕭萬長向劉結一建議「快速通關」

2019-03-27 22:14

比亞迪去年淨利年減逾30%

2019-03-27 21:08

大陸石油、天然氣對外依存度雙雙創下新高

2019-03-27 19:52
看更多

熱門文章

美或軍售台60架F16 中共國防部回應了

2019-03-28 16:56

中共最強戰機殲20 成本60億台幣

2019-03-28 20:33

不顧美國反對 菲律賓向中共買8.78億軍備

2019-03-28 15:34

男子抓眼鏡王蛇拍照炫耀 下一秒被咬倒地身亡

2019-03-28 20:57

升空10秒墜落 陸民營火箭首次軌道級發射失敗！

2019-03-28 11:08

中共國防軍費過高? 共軍發言人：尚未實現完全統一

2019-03-28 19:27

華為：5G是未來十年主流 6G將是2030年以後的事

2019-03-28 20:18

中共200位將官連考8小時 共軍：練兵先練將

2019-03-28 21:48

這所學校放六天春假 校方：讓學生談戀愛去

2019-03-28 21:44

SONY將關閉北京廠 手機生產轉移至泰國

2019-03-28 19:43

在多倫多被綁架的中國留學生 擁3輛豪車害了他？

2019-03-28 20:58

微信宣稱從未監控聊天記錄 網友吐槽：誰信？

2019-03-28 10:51

大陸教育部終止 234 個本科以上中外合作辦學機構項目

2019-03-28 22:37

談生意怕行李太重 他竟把30萬現金丟垃圾桶

2019-03-28 17:05

國泰雄霸航空界 傳再買港航

2019-03-28 12:33

江蘇響水大爆炸 造成環境嚴重汙染

2019-03-28 14:46

卡車上的「游牧」民族

2019-03-29 06:01

陸工信部長：5G應用將呈「二八分布」 八成用於物聯網

2019-03-28 20:57

他加255人競標群被騙32萬 警：其他人都假的

2019-03-28 20:13

全俄大示威反對！中企貝加爾湖建瓶裝水廠 俄判違法

2019-03-28 12:32

拿不出彩禮遭退婚…37歲揚州男弒61歲母

2019-03-28 21:20

中韓總理博鰲會晤 霧霾成重點議題

2019-03-28 15:01

大陸柔道冠軍馬端斌 舉報村委書記貪腐上千萬

2019-03-28 16:44

李克強：將放寬台商投資的市場准入

2019-03-28 11:25

博鰲論壇／張志軍、劉結一 同喊「兩岸共同市場」

2019-03-29 00:05

外資法配套 李克強：擴大台港澳資市場准入

2019-03-28 11:47

出嫁零彩禮 縣委書記登門送「大禮」

2019-03-28 21:18

中美將再磋商 陸媒：讓步並非都是壞事

2019-03-28 10:40

看好中國市場前景 愛迪達全球第二個地區總部上海啟用

2019-03-28 14:15

國泰收購快運Fanfares從此絕跡？ 旅遊達人幫分析

2019-03-28 14:25

西藏白皮書「60年民主改革 GDP增191倍」 藏人組織反批一句話

2019-03-28 12:31

駁英國「香港問題報告」 陸外交部：指手畫腳 罔顧事實

2019-03-28 12:14

在岸人民幣早段跌穿6.74

2019-03-28 10:40

陸減電動車補貼 新浪財經：中美談判讓步

2019-03-29 04:38

反擊孟晚舟案？中國擴大封殺加拿大芥花籽

2019-03-28 22:22

瀋陽一交通大隊遭人引爆襲擊 嫌疑人當場死亡

2019-03-28 19:17

瀋陽一交警隊發生爆炸 二層玻璃震碎

2019-03-28 16:08

中國停飛96架波音機 航企每天損失破億

2019-03-28 22:17

赴港跨境學童書包鼓脹 海關搜出待驗孕婦血

2019-03-28 12:31

大陸對台灣進口壬基酚 續徵高額反傾銷稅

2019-03-28 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top