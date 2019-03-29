A股股王貴州茅台去年淨利年增30% 早盤股價大漲

2019-03-29 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



A股股王貴州茅台28日晚間發布2018年財報，營收為人民幣736.39億元，年增 26.5%；淨利352.04億元，年增30%，等於日賺人民幣9,645萬元。

茅台集團董事長、總經理李保芳在博鼇論壇上表示，茅台年報很漂亮。

茅台股價今天開盤繼續上攻，截至上午十點，漲幅已逾4%，達人民幣841元。

財新網報導，去年第四季茅台淨利高達人民幣104.7億元，年增47.6%，與第三季的年增2.7%形成對比。

值得注意的是，茅台在財報中首度披露減少的經銷商數量，2018年大陸國內共減少經銷商607家，其中茅台酒經銷商437家。這意味茅台整頓經銷商的力道大於預期。

從指標來看，報告期內公司完成茅台酒及系列酒基酒產量7.02萬噸、年增10.1%。茅台酒營收為人民幣654.87億元，年增24.99%；其他系列酒銷售收入為人民幣80.77億元，年增39.88%。

對於業績表現，公司在年報中表示，在報告期內，公司著力提高供給體系的品質，取消茅台酒價格雙軌制，全力控價穩市，市場反應總體平靜、符合預期。

證券日報引述白酒專家鐵犁表示，茅台業績符合預期，一方面飛天茅台量價齊升，一方面來自茅台系列酒銷售增加所致。

3月18日，貴州茅台股價創每股人民幣814.53元的歷史新高。公司市值目前已突破人民幣1兆元。

目前茅台市值在A股上市公司當中位居第七名，與工商銀行、建設銀行、中國石油、中國平安、農業銀行和中國銀行列在兆元市值排行榜上。而從年初至今，短短2個多月時間，茅台市值與中國銀行市值相距不遠。

對於茅台市值破人民幣兆元一事，李保芳表示，這是非常不容易、非常不錯的表現。這至少說明投資人的信心，二是體現消費者的信心。

Choice數據統計顯示，今年以來，一共有19份關於茅台的研究報告發布，而分析師給出的評級多數是買入、強烈推薦等。