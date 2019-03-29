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帶娃出遊 大陸旅遊市場新趨勢

2019-03-29 04:33聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

近年來，圍繞親子群體的戶外踏青、都市文化休閒、親子遊玩等旅遊產品和服務成為中國旅遊市場的熱點。越來越多的「80後」「90後」父母樂於帶著孩子自駕度周末、出國看世界，在旅途中增長見識、培養感情。

新華社報導，帶娃出遊已成為中國國內旅遊市場的一大主流消費趨勢。隨著人們對旅遊體驗重視程度的加深，自然景觀對親子家庭的吸引力進入「長尾階段」，傳統旅遊產品的單一性、同質性難以滿足人們日益多元的旅遊需求。

放心、舒心、開心地享受旅程，是親子家庭的核心需求。「然而從體驗來看，傳統的歷史古蹟和博物館遊等旅遊產品的設計更多關注的是成年人的喜好，難以讓學齡前兒童產生興趣。」身為媽媽的北京白領王逸群認為，常規景點觀光無法完全契合親子遊客的個性化需求。

圍繞動漫IP進行策劃設計的主題樂園則深受兒童喜愛，成為親子遊市場的一大熱點趨勢，上海迪士尼樂園、珠海長隆海洋王國等受到追捧。

中國旅遊研究院院長戴斌說，兒童對動漫IP天然沒抵抗力，動漫與旅遊的結合可以吸引孩子們從室內到戶外，親近大自然。

不少受訪家長表示，國產動漫主題樂園不論是數量、規模還是分佈，都遠遠滿足不了家長和孩子的需求。中青旅教育發展部總經理史善峰認為，市場對動漫文旅綜合體的需求旺盛，然而現在國內原創的動漫IP積累還不夠，動漫文旅綜合體的設計、建設和運營的專業性、精細化程度較低，動漫文旅產品和服務的供給缺口很大。

在王逸群看來，一些國內親子遊產品雖然以「親子」作為賣點，但從旅遊服務質量來看，體現不出「親」與「子」的互動，「孩子玩、家長看手機的情形特別普遍，家長的參與感很差，難以滿足家庭教育社會化的需求」。

戴斌認為，文化能夠彰顯旅遊的品質，旅遊也能促進文化的傳播。但從動漫IP到文化創意和旅遊產業開發，是一個漫長的市場培育和時間積澱的過程。

親子上海迪士尼

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