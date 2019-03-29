義大利客商 義烏實現買賣全球

2019-03-29 04:34 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



浙江義烏擁有全球最大的小商品市場，被稱為「世界超市」，吸引一批又一批來自被稱作「中小企業王國」義大利的客商。義烏市公安局出入境管理局的數據顯示，每年入境義烏的義大利客商超過2200人次，而且呈現逐年遞增的趨勢。

新華社報導，一年多前，義大利人奈拉結束上海的留學生活，她沒有返回歐洲接手家族生意，而是來到位於中國大陸東部小城浙江義烏，創立自己的外貿公司。公司成立半年後，奈拉依靠義烏成熟的商貿體系，順利打開銷路，把大量針織品銷到了俄羅斯、德國、義大利等國家，平均每月要發3個集裝箱。

奈拉和很多義大利外商一樣，把價廉物美的中國大陸小商品從義烏發往世界各地。義大利與義烏在經貿、時尚、文化等諸多領域的合作越來越密切。

義烏海關數據顯示，2018年義烏對義大利進出口30.2億元（人民幣，下同），同比增長19.8%，占義烏對外貿易總值的1.2%。今年1月，義烏對義大利進出口3.6億元，同比增長44%。

義烏國際商貿城市場經營戶郭慶鍇主要經營聖誕配件產品。他與義大利那不勒斯地區的一家外貿公司合作已有6年時間。郭慶鍇說，每年義大利公司都會委託義烏的外貿公司來訂購聖誕花、聖誕掛件等產品，貨值在十幾萬元不等。

這家公司的採購部負責人斯蒂諾每年都來義烏，有時還通過電子郵件或者電話和義烏的商戶交流。斯蒂諾說，義烏的小商品在義大利非常受歡迎，接下來他會引進更多的義烏小商品到義大利。

相比於義烏小商品的出口優勢，奈拉看到義大利商品在中國大陸消費市場的潛力，如今她開始銷售義大利進口商品。「過去購買義大利的產品需要支付一筆高昂的代購費用，現在許多商品在義烏就能買到，價格也與義大利原價相差不遠，具有一定價格優勢。」奈拉說。

奈拉現在成了義烏中國大陸進口商品城的常客，時不時去考察市場有沒有新的貨源。「義大利進口的服裝鞋帽、日用洗滌用品及紅酒等產品，很受中國消費者的青睞。」她說。