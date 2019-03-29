愛迪達亞太區總部 上海大樓啟用

2019-03-29 04:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／綜合報導



愛迪達位於上海的亞太區及大中華區總部27日啟用。 取自《財新網》。 分享 facebook 隨著中國市場的重要性日益提升，愛迪達（adidas，大陸稱「阿迪達斯」）於27日正式啟用位在上海市徐匯區的亞太區及大中華區總部，這也是愛迪達繼北美地區總部之後，全球第二個地區總部。

《財新網》報導，愛迪達的亞太區總部大樓共有21層，將負責中日韓、東南亞和大洋洲的所有業務。這棟大樓可容納1500多名來自亞太各國的員工，也是愛迪達首次在中國以獨棟大樓作為公司總部。

愛迪達執行長羅思德（Kasper Rorsted）表示，「在全球，有三個市場對我們來說比其他市場更重要，北美、中國和線上市場。」「未來，一半以上的體育用品將在中國和北美銷售，如果我們無法贏得這兩個市場，我們就無法長期保持領先優勢。」

羅思德指出，之所以要在德國總部之外設立美國和中國這兩個地區總部，是希望未來能將更多設計工作交給中國方面，以提供適合本地消費者的產品和服務。

根據愛迪達今年3月發布的2018年財報，愛迪達2018年全年營收為219億歐元，增長8%。其中，大中華區增長23%，北美地區增長15%，歐洲市場則與2017年基本持平。2018年，亞太區營收約占愛迪達全球總收入的32.6%，為其第一大市場。

愛迪達亞太區董事總經理高嘉禮（Colin Currie）表示，升級大中華區的決定是在2017年做出的，主要目的是將大中華區、日本、韓國、東南亞、太平洋地區（澳洲和紐西蘭），這幾個原本彼此獨立的區域整合為一個統一的市場，允許員工在這些區域內流動，以提升整體的服務和戰略執行水準。

財新網指出，近年來，中國體育用品市場發展迅猛，各大品牌幾乎都在能坐享兩位數的增長。以NIKE為例，今年2月28日前的三個月，其大中華區收入增長29%。大陸本土體育品牌李寧2018年的營收也成長18%至人民幣105億元，淨利潤上升39%至人民幣7.15億元。

高嘉禮稱，愛迪達將繼續以大規模展店的方式，尋求在中國市場的高速增長。2018年，愛迪達在大陸開出超過一千家實體門店，今年仍計畫新增一千門店。

目前，愛迪達已進入中國大陸1200個城市，擁有1.2萬家門店。愛迪達的目標是打進大陸2400個城市，並覆蓋更多消費者。