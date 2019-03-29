陸減電動車補貼 新浪財經：中美談判讓步

2019-03-29 04:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國財政部昨天公布自6月開始調低電動車補貼，外媒預測，這可能使中國中小車企在兩年內消失。新浪財經則認為，這也是中方在中美貿易談判中釋出的善意讓步。

華爾街日報報導，中國財政部宣布，6月份開始，中央政府的電動車最高補助將減少一半以上，金額從人民幣6.6萬降至2.75萬，地方政府的電動車補助比中央最多高出50%，也將縮減。

報導說，優渥補助讓中國成為全球最大電動車市場，去年中國車市銷售罕見下滑，但是電動車買氣逆勢年增62%。官方統計，去年中國營運中的電動車製造商數量達487家。

報導引述上海諮詢公司Automotive Foresight董事總經理張豫稱，這對沒有高質量產品的中小車企來說的確是壞消息，它們將在兩年內消失。不過，他認為這對於行業發展來說非壞事，因政府意識到補貼政策導致一些企業形成補貼依賴，且競爭力下降。

新浪財經分析文章則認為，取消補貼也是中方在中美貿易談判中的讓步。美方在談判中多次要求，中方應大規模取消對重點產業的補貼，當中包括電動車。

華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）去年11月發表的報告表示，中國中央和地方政府已花費至少588億美元，通過補貼、稅項減免和其他形式的援助支持電動車生產和銷售。

數據追蹤機構EV-Volumes則稱，在政府的扶持下，去年中國車企的電動車銷量達到126萬輛，占全國汽車總銷量的4.5%，佔全球210萬輛電動汽車銷量的一半以上。

中國政府設定的2020年新能源車銷量目標是200萬輛，2025年的目標是700萬輛左右。

應對可能到來的中小車企倒閉潮，中國工業和資訊化部部長苗圩1月在北京舉行的電動汽車會議上表示，大原則是在確保補貼退出後，產業不發生大波動。他說，在補貼逐步取消後，保護過去幾年來之不易的成果將是一挑戰。