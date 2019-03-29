貴州減稅降費 擴大開放外資

2019-03-29 04:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



貴州省政府日前下發《關於加大利用外資力度推動經濟高質量發展的實施意見》（以下簡稱《意見》），將從放寬市場准入限制、落實減稅降費措施、打造利用外資平台等六大方面，加大貴州省利用外資力度，推動經濟高質量發展。

中新社報導，為落實中國國務院關於擴大對外開放，積極利用外資要求，作為中國內陸開放型經濟試驗區的貴州出台《意見》，促進外商投資快速增長，實現以高水平開放推動經濟高質量發展。

放寬市場准入限制方面，貴州支持外企公平參與競爭。外商投資企業適用貴州省各類產業優惠政策，鼓勵外資投向大數據電子信息、新醫藥大健康、文化旅遊、高端裝備製造、高端消費品製造、工業設計創意、工程咨詢、現代物流、檢驗檢測認證等。

減稅降費方面，官方對外商在貴州設立的獨立法人研發機構，以及出資設立或參與設立的國家工程研究中心、國家技術創新中心、國家重點實驗室、國家工程實驗室、製造業創新中心等，由省相關部門在現有專項中按規定一次性給予300萬元（人民幣，下同）至500萬元補助。

作為中新互聯互通項目國際陸海貿易新通道的重要一環，貴州提出外商投資企業享受國際陸海貿易新通道集裝箱班列、班車和相關集貨支持政策。 貴州計劃推動外資向開發區集聚，建設國際合作園區；鼓勵外資參與開發區環境治理和節能減排，支持開發區引進境外創新型企業、創業投資機構等。到2020年，貴州預計省級及以上開發區直接利用外資佔全省比重超過50%。

貴州官方將推行外商投資企業知識產權保護直通車制度，開展知識產權綜合執法改革試點，嚴格保護外商投資企業商標專用權。外商投資企業在中國取得的發明、發現和其他科技成果可參與貴州省各級各類獎項評審。

通過優化外資項目審批（備案）服務，提升人員出入境便利度，推進投資貿易便利化等舉措，貴州將大力優化外商投資環境。

對世界500強企業、全球行業龍頭企業在貴州新設或增資設立的年實際外資金額超過5000萬美元的製造業項目，以及新設的年實際外資金額不低於2000萬美元的新一代信息技術、智能裝備、生物醫藥和新能源、新材料的製造業項目，可按「一事一議、「一企一策」方式給予個性化扶持政策。貴州各地依據法定權限，可在省級基礎上另行安排獎勵。