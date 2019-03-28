華為：5G是未來十年主流 6G將是2030年以後的事

2019-03-28 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據大陸《證券時報》報導，華為5G產品線總裁楊超斌28日在博鰲亞洲論壇上表示，從2018年發布5G第一個標準以來，華為跟中國、韓國、歐洲、中東等多家運營商進行了合作，已經可以完成大頻寬、高速度的測試，速率確定可以提升十倍左右。他並指出，5G是未來十年到20年的主流，6G要來也是2030年之後的事情。

大陸網路媒體《IT之家》則指出，楊超斌在出席博鰲亞洲論壇「5G：物聯網的成就者」分論壇時還表示，行業對5G這張網路究竟達到什麼樣的能力，目前已經達成一定的共識，安全也是5G在標準制訂過程中重點思考的問題。

楊超斌說，未來十年，移動產業必將是5G的十年。而不同人看5G的視角是不一樣的，因此讓各行各業一起參與5G標準的制定是非常重要的。

《經濟觀察報》表示，本月稍早，楊超斌在華為深圳總部談到5G時還提出，在他看來，相較於4G，5G將提供更高速率、更低時延，以及更加安全的網路連接，為人們提供更優質的網路體驗，而華為已經開發出了全球最強大、最簡單、最智能的5G網路技術。

楊超斌表示，3G技術發展到5億用戶用了十年時間，4G技術用了五年。他預期，5G技術發展到5億用戶將只需要三年時間。

他並指出，2019年預計將會有超過50個國家發放5G頻譜，華為沒有理由錯過這一發展機遇。