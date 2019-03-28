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阿里健康支付寶攜手武漢市中心醫院 打造「未來醫院」

2019-03-28 19:43聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴集團在官網發布，旗下阿里健康、支付寶攜手武漢市中心醫院，正式啟動打造「未來醫院」，武漢市民只需透過手機支付寶應用程式，就可在線上全流程就醫服務，當中包括就診助手、區塊鏈技術、全程刷臉就醫、視頻問診、線上處方全流程應用。

以往武漢市民就醫時需要攜帶身分證、電子健康卡及社保卡，推出這項服務之後，武漢市民就可在手機支付寶上綁定就診信息，使用支付寶提前預約掛號，支付寶小助手會發出「前面還有幾位患者在等候」的通知，之後就診者就可到武漢市中心醫院實現無卡就醫，享受真正的「互聯網+全流程」。

此套「互聯網+全流程」的服務，包括從掛號、候診、診間繳費、線上查看報告等，而在處方開出後，病患者可以透過手機支付寶點擊醫保支付，即可直接到窗口取藥。

此外，長期病患者也可以利用視頻複診和送藥上門等服務，武漢市中心醫院本身的醫療和服務能力得以輻射到更多的市民，從而將服務從院內場景延伸至社區和家庭，建立依託醫院的延伸性服務體系，提供慢性病患者的長期康復與居家康復。

武漢市中心醫院副院長楊國良表示，武漢市中心醫院不僅在互聯網醫院建設方面有豐富的進取精神和實際經驗，更在與阿里健康的合作中，充分利用了阿里在互聯網方面的成熟度和資源，在真人實名核身驗證、金融支付體系、醫保移動支付功能、交易平台及物流配送等相關領域進行合作，為患者提供了更加便捷和穩定的服務支撐。

阿里健康副總裁楊鋒指出，武漢市中心醫院具有開放性、探索性及互聯網化的營運思路，醫院作風積極進取和大膽創新，一直都是阿里健康的優質合作夥伴。

阿里健康、支付寶，攜手武漢市中心醫院，正式啟動打造「未來醫院」。圖/阿里巴巴提供
阿里健康、支付寶，攜手武漢市中心醫院，正式啟動打造「未來醫院」。圖/阿里巴巴提供
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患者區塊鏈技術慢性病

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