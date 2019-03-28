大陸對台灣進口壬基酚 續徵高額反傾銷稅

2019-03-28 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共商務部公布，本周五開始對原産於台灣和印度的進口壬基酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年。

中共商務部自2007年3月29日起，開始對來自台灣及印度的進口壬基酚徵收反傾銷稅。中國對台灣公司的反傾銷稅範圍從4.08%至20.38%，其中中國人造纖維公司為4.08%、和益化學工業公司則為6.87%，其他台灣公司則為20.38%。