國泰收購快運Fanfares從此絕跡？ 旅遊達人幫分析

2019-03-28 14:25 香港01 記者朱潔玲／報導



國泰航空收購香港快運後，不少消費者擔心是否還會維持原先大受歡迎的Fanfares優惠。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

國泰作價49.3億港元（約新台幣194億元）收購香港快運，染指廉航，是否意味大受歡迎的國泰航空Fanfares不再？旅遊達人小斯和 Victoria不約而同認為國泰精打細算，相信Fanfares長做長有。要知道Fanfares是否最划算？國泰快運結成一家後又該留意哪三大事項呢？

消費者當然關心國泰Fanfares是否會從此消失，兩位旅遊達人小斯和Victoria均認為Fanfares對國泰而言能賺錢，相信會保留。不過小斯自言「十次只有兩次便宜，感覺是像將賣剩的拿出來賣」。Victoria也指稱Fanfares只有很少時間搶購，加上航班班次奇怪，座位又少，搶到也不便宜，「有一次飛河內也要近2000港元（約新台幣7865元），乘越南航空或是廉航的話也是差不多價錢甚至更便宜」。

記者登入Fanfares網站，發現5月16日至5月19日香港到高雄的來回優惠機票，Fanfares價錢是1468港元（約新台幣5772元），同一時段華信航空來回機票也為1555港元（約新台幣6115元），相差僅87港元（約新台幣342元）。

旅遊達人提醒國泰快運結成一家後，要留意三大事項，包括國泰Fanfares搶得機票，最後是否變成坐香港快運航班；亞洲萬里通Asia Miles又能否兌換快運的服務；國泰部分二三線航點，如泰國布吉、日本羽田、福岡又是否會減班。

國泰航空近日以49.3億港元高價收購廉航香港快運。香港01記者盧翊銘／攝影 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》