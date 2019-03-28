收購生變數 香港快運股東 擬入稟推翻交易

2019-03-28 12:32 世界日報 香港28日電



國泰稱霸之路仍存在變數，日前有接近香港快運消息人士透露，作為香港快運股東的鍾國頌，無意出售快運予國泰。國泰所發公告亦提及，一家快運的中間控股公司股東，有意爭辯賣方訂立交易協議。據了解，鍾國頌已委託律師，正研究入稟推翻收購的可能性。

國泰稱霸仍有變數 快運股東鍾國頌擬入稟推翻交易 分享 facebook

香港蘋果日報報導，國泰通告提到，「一家代表香港快運的中間控股公司股東的律師事務所致函公司，表示有意爭辯賣方就交易訂立協議」。另一方面，接近香港快運消息人士曾透露，鍾國頌由始至終不打算把快運出售予國泰，意味國泰所提及的「香港快運的中間控股公司股東」，正是鍾本人。國泰又指，倘若開展妨礙交易的訴訟，公司在股份收購協議項下，有權終止股份收購協議。

明報報導，如果要展開妨礙交易的訴訟，國泰有權終止收購協議。香港快運董事長鍾國頌昨早接受查詢時表示，有關交易是「繞過股東直接將BVI公司出售」，正在尋求律師意見。

鍾國頌與蒙建強過去一直被視為海航處置海外業務的「代理人」，由兩人持過半數股權，很大可能是避免因為若由海航持過半數股權，將不符合《基本法》「以香港為主要營業地」的要求。現時不清楚蒙建強在出售快運一事上的態度，鍾國頌則已表達其不滿。

自海航創辦人王健去年7月意外離世，鍾國頌及蒙建強先後離開海航旗下的港航，鍾國頌更承認與海航有不同的想法及理念。而是次收購，海航是作為賣方擔保人，換句話說，鍾國頌的阻撓，頭痛的似乎更多是海航而非國泰，要擔保這項交易順利完成，就要看海航如何處理「內部矛盾」。