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國泰雄霸航空界 傳再買港航

2019-03-28 12:33世界日報 香港28日電

國泰航空以超過49億元收購香港快運，交易預計在年底完成，若港航肯售予國泰，國泰更能雄霸香港航空界。有乘搭香港快運的旅客表示，選擇廉航已預期無服務提供，擔心收購後機票價格會上升，又說目前飛往日本東京的廉航數目少，憂慮出現壟斷局面。

國泰若再收購港航 更能雄霸香港航空界 乘客憂票價上升 路透社
國泰若再收購港航 更能雄霸香港航空界 乘客憂票價上升 路透社
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香港蘋果日報報導，香港航空公司除國泰、國泰港龍及香港快運外，剩下的港航近月被指財務狀況不穩，屢次傳出賣盤。港航先有傳債務到期無法償還，後來有傳國開行出手提供資金打救，港航2月被入稟追款，空運牌照局表示高度關注，港航向局方提交資料後，空運牌照局再於3月發聲明，指需港航提供具體計畫，以在短期內改善其財務狀況，有需要時採取適當行動。

港航傳出財務問題始於其董事接二連三「跳船」，包括擔任副主席的前「一哥」鄧竟成、主席蒙建強、 鍾國頌等6名董事，事件發生在海航集團聯合創始人王健去年於法國意外離世七個月後，當時同樣已經離任港航貨運董事的立法會議員謝偉俊以「一朝天子一朝臣」來形容離職潮，後來港航亦被澳門國際銀行入稟就貸款追數1.5億元(918萬美元)。

國泰有意入股香港航空不是第一次傳出。《第一財經》報導，海航集團旗下香港航空正與多方面洽談引資，其中包括國泰。港航與國泰洽談內容包括網絡協調、股權合作等一系列層面。

BBC報導，近年來，海航集團在嚴重財務危機之下，開始大規模出售資產。中國民航業內人士林智傑分析，海航原本的思路是賣地賣樓，這些現金流相對比較弱，價值比較高的資產；航空主業能夠帶來豐富的現金流，有比較好的盈利能力，並不作為出售的優先考慮。但近期賣了烏魯木齊航空，賣了首都航空，包括這次的香港快運，表明他的現金流已經到了一個比較困難的局面，不得不考慮出售主業資產。

香港01報導，香港航空發言人指公司致力於長期可持續的發展，一向對引入有實力的投資者持開放態度。國泰航空發言人表示，不會評論有關報道或市場傳言。

香港電台報導，有旅客表示，相信收購後會稍為加票價，但相信國泰會維持香港快運的廉航定位。亦有旅客希望，國泰入主快運後，營運上更具規模，服務更好，亦不擔心往後減少推出優惠機票。

香港廉航國泰航空

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