李克強會蕭萬長 允解決台商問題

2019-03-28 12:08 世界日報 海南博鰲28日電



兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長與李克強總理27日在博鰲國賓館舉行「蕭李會」。蕭萬長指出，當前中美貿易戰與中國大陸經濟下行，希望「惠台31項措施」給予台資企業與中國大陸企業同等待遇，並進一步落實；李克強應允扎實解決台商問題。

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博鰲亞洲論壇27日開幕式，蕭萬長率近30名台灣企業家與會，「蕭李會」於27日下午率先舉行，國台辦主任劉結一、海協會長張志軍在場。

李克強提及，要多聽取台企台胞的意見，對台胞到中國大陸旅遊、學習、工作、生活、投資，都推動給予同等待遇。「總之，凡是有利於台胞的事情，我們都會盡力去做，盡量做好，畢竟我們是同胞。」

蕭萬長說他是第13次參加這場論壇，這次大會主題是「共同命運、共同行動、共同發展」，這和兩岸共同市場基金會倡導的理念一致。他提出的「兩岸共同市場」的觀點，近年受到中方關注和認同，顯示兩岸可以把共同市場做好、做大、做實。

蕭萬長說，「惠台31項措施」回應多年來台灣企業界的訴求，不但有利於兩岸經濟社會的融合，也有助於兩岸和平。

至於「外商投資法」將於明年上路，對台商有何影響？蕭萬長說，李克強有談到此法，此法適用於台商，台商與中國大陸商人又有同等待遇，所以台商等於有「雙重保障」。