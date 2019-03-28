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A股開市下滑 水泥有色金屬股挫逾1%

2019-03-28 10:41聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

環球經濟衰退憂慮重燃，中國大陸今天早上股市開市下滑，上證指數低開12點。

上證指數開市報3009點，跌12點或0.43%；現報3000點，跌22點或0.75%。

深成指開市報9586點，跌23點或0.24%；現報9573點，跌35點或0.37%。

滬深300指數開市報3731點，跌12點或0.33%；創業板指數開市報1632點，跌5點或0.35%。

各板塊幾乎全線下跌，水泥、有色金屬、金融、房地產股挫逾1%；鋼鐵、化工、電力、石油、煤炭股偏軟；半新股則漲逾3%；物資外貿股靠穩。

上證指數低開12點。（路透資料圖片）
上證指數低開12點。（路透資料圖片）
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