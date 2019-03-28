277兆人民幣 行動支付強強滾 去年金額增36%

2019-03-28 02:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



大陸2018年行動支付金額人民幣277.4兆元，年增36.7%。 中新社 分享 facebook 中國人民銀行最新披露的2018年支付體系運行總體情況數據顯示，2018年行動支付業務為605.3億筆，金額人民幣277.4兆元，分別年增61.2%和36.7%。

隨著智慧型手機的普及，行動支付已成為消費者日常消費的趨勢，涵蓋交通、購物、娛樂、繳費等生活上方方面面的事務。

根據金管會統計，截至2018年上半年，台灣行動支付累計總交易金額達新台幣356.1億元，已經超越2017年全年的交易總額171.6億元。雖然行動支付交易金額有爆發性成長，但是相較於整體信用卡刷卡金額1兆4,388億元來看，占比僅約1.5%，成長的空間還很大。

大陸工信部數據顯示，截至2018年11月底，大陸行動網路用戶總數達13.9億戶，年增10.7%，使用手機上網的用戶為12.6億戶。

根據市場研究機構益普索發布的《2018第4季第三方行動支付用戶研究報告》指出，大陸行動支付在手機網民中的滲透率為94.7%，推算用戶規模9.9億。在16至59歲的消費主體中，行動支付用戶規模約8億，占整體規模的80%。

而在整個行動支付市場上，仍是財付通和支付寶這兩家業者形成的行業格局。財付通和支付寶的共同滲透率達93.3%，已經非常接近行動支付的整體用戶滲透率（94.7%）。在這種共存模式下，不斷增強用戶黏性仍是重中之重。

該報告指出，在滲透率已經維持在高點的情形下，大陸行動支付用戶規模增長已日趨飽和，而「用戶群體基本穩定」，則意味各支付品牌的市場增長將不得不面對競爭。因此，積極開拓海外市場、推進行動支付國際化是各大支付業者的不二選擇。