陸股解碼／短期震盪 逢低布局

2019-03-28 02:10 經濟日報 許智洋



中美即將開啟新一輪貿易磋商，儘管貿易談判達成協議時間可能延後，但市場仍預期雙方終將達成共識，陸股終止兩日跌勢，上證指數上漲0.85%，重回3,000點以上，收在3,022.72點；深圳指數上漲0.90%，收在1,730.50點。

大陸國家統計局昨（27）日公布最新工業企業數據顯示，今年1至2月，全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣7,080.1億元，年減14%，根據路透自2011年10月開始記錄以來，這是大陸工業企業利潤總額出現的最大年降幅。企業獲利放緩，除了春節假期影響外，工業生產、銷售增速放緩，對於企業獲利成長有一定的影響。

且近年大陸政府致力結構性改革，環保意識抬頭，對於部分企業提出限產令，以致於企業經營成本增加，獲利下滑是可以預期的。接下來將進入公布年報期，預料將會有許多企業在此刻認列虧損，如先前預期短期內陸股將走入震盪格局。

根據人行上月底發布的《2018年第4季度中國貨幣政策執行報告》，貿易摩擦讓市場對於大陸出口帶來不確定性，造成外需對經濟的邊際拉動的效力減弱，大陸經濟可能面臨下行壓力，但貨幣政策仍有空間，預期人行將會祭出新政策以提振經濟。

今年來陸股漲幅逾20%，居全球之冠，政策驅動行情帶動市場風險偏好，望下半年企業獲利將再驅動市場風險偏好，下半年行情可以期待，短期內應留意震盪整理低點進行布局。

（作者是保德信中國品牌基金經理人）