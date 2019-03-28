香港純網銀放榜 三家出線

2019-03-28 02:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



香港首批「虛擬銀行」（台灣稱純網銀）執照名單正式出爐，渣打、中銀香港及眾安入列，香港金融管理局昨（27）日宣布，向Livi VB Limited、SC Digital Solutions Limited及眾安虛擬金融有限公司授予銀行執照以經營虛擬銀行，執照即起生效。

眾安股價昨收港幣26.15元，上漲2.15%；渣打昨收港幣60.3元，下跌0.17%；中銀香港昨收平盤價港幣32.2元。

北京商報報導，Livi VB Limited為中銀香港、京東新程科技（香港）有限公司及 JSH Virtual Ventures Holdings Limited共同成立的合資公司全資附屬公司；SC Digital Solutions Limited為渣打銀行（香港）公司 、電訊盈科公司 、香港電訊信託與香港電訊公司及攜程金融管理（香港）公司成立策略合營公司；眾安虛擬金融則是眾安科技（國際）集團旗下全資子公司。

中銀香港表示，為虛擬銀行設立的合資公司初始聯合投資額為港幣25億元（約新台幣98億元）。

根據已獲發執照銀行的業務計畫，虛擬銀行的服務預計可在六至九個月內正式推出。發出前述銀行執照後，香港的持牌銀行數目將增至155家。

大陸網路財經媒體《華爾街見聞》引述知情人士消息稱，香港金管局發出的首批虛擬銀行執照將不超過四張，目前共有八個團隊提出申請，香港金融管理局仍在處理其餘五份虛擬銀行的執照申請。目前德、英、日、大陸都已成立類似新金融機構。據悉，香港虛擬銀行將著重於推動「普惠金融」，主張不應設立帳戶最低結餘，或收取最低結餘費用。

香港星島日報報導，香港金融管理局總裁陳德霖表示，引入虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新紀元的關鍵舉措，亦是提升香港作為國際金融中心優勢的一個里程碑。他相信，虛擬銀行除了能推動香港金融科技發展和創新，更可以為客戶帶來更好的體驗和促進普及金融。