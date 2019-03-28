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廣東發布科創12條 挺港澳科研

2019-03-28 02:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省政府27日發布「關於進一步促進科技創新的若干政策措施」及配套政策和實施指引相關情況，廣東省科技廳廳長王瑞軍表示，建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，最重要的是創新資源的高效配置和創新要素的流動。

中新社報導「關於進一步促進科技創新的若干政策措施」（簡稱『科創12條』）是廣東省政府以1號文的形式印發實施，從區域創新、創新主體、創新要素、創新環境等四方面，形成12條政策60多個政策點，在全大陸率先提出一系列具有超前性、突破性政策措施。

「科創12條」提出，支持港澳高校、科研機構主導或獨立申報廣東省科技計畫項目；建立省財政科研經費跨境的使用機制，允許項目資金直接撥付至港澳兩地主導或參與單位；完善符合港澳實際的財政科研資金管理機制，保障資金高效、規範使用。

王瑞軍表示，在過去，港澳高校或者科研機構很少主導或獨立承擔廣東省的科技計畫項目，原因是資金不能直接撥付到港澳高校和科研機構，此次「科創12條」的發布，將帶給港澳科研機構一個信心，即在大灣區國際科技創新中心建設的整體框架下，可以作為平等開放的參與主體獨立或主導申報廣東省科技計畫項目。

王瑞軍介紹，為進一步落實上述政策，廣東還推出「關於香港特別行政區、澳門特別行政區高等院校和科研機構參與廣東省財政科技計畫組織實施的若干規定」，對資金過境港澳使用和港澳科研機構申請廣東的科技項目作出明確、具體、可操作性的規定。

當天發布的「科創12條」還提出，要支持港澳及世界知名高校、科研機構、企業到粵設立分支機構並享受相關優惠政策，促使重大科技成果落地轉化；試行高校、科研機構和企業科技人員按需辦理往來港澳有效期3年的多次商務簽注；允許持優粵卡A卡的港澳和外籍高層次人才，申辦1副港澳入出內地商務車輛牌證等。

高校香港澳門

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