海航加大力度處置資產

2019-03-28 02:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



海航近年遭遇流動性危機，該公司去年處置了近3000億元人民幣的資產，而有關該公司破產的傳言此起彼伏。海航集團董事長陳峰坦承，海航多元化併購過快，確實產生問題。今年，在處置資產方面，將會加大力度。

中國新聞周刊報導，在博鰲亞洲論壇2019年年會，被問到「買！買！買！」一度是海航的標籤時，陳峰指出，不管是民營或國營的中國大陸企業，在走出去過程中，海航確實是一馬當先。目前，歐美國家對中國大陸進行封鎖，如果海航再去收購世界頂尖級企業，可以說是沒有可能的了。

陳峰續稱，看到好的機會，海航就會迅速買下，也正是因為機會太好了，國外融資便宜，五成以上全是國外銀團貸款融資，「欲望把我們都推向了快車道」。但他坦言，由於海航多元化併購過快，確實產生了問題，畢竟一個企業的承載能力是有限的。一旦有外部的因素變化，事情沒有按預計完成時，風險就會出現。他又說，深刻地感到中國大陸還沒有準備好，還需要時間。中國大陸企業走向世界，海航是其中小小的嘗試，但公司遇到國內外環境變化，在無法完成這些併購時出問題了。

陳峰強調，目前海航的服務質量和發展都很正常，而且在發展戰略當中調動積極性。解決流動性問題總是需要一個過程，需要海航努力，以及外界幫助。