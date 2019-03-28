兩岸論壇 推動瓊台醫養合作

2019-03-28 02:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



台灣海峽兩岸醫療事務交流協會兩岸康養委員會、北京華一康健國際醫院管理中心共同舉辦的「2019海峽兩岸醫療產業高峰論壇暨兩岸醫養融合新發展峰會」日前在海口舉行。會議提出台醫養融合等多項建議，積極推動瓊台醫養合作。

大陸全國台聯副會長、海南省台聯會長符之冠在開幕式上致辭時說，醫養結合關係人民福祉，是醫療和養老行業深度融合、創新發展的新業態、新產業，具廣大發展空間。台灣在養老機構、高齡照護、應對老齡化等方面的一些成功做法和經驗，值得學習和借鑒。

符之冠指出，當前，海南省政府推出「海南省健康產業（2019－2025年）發展規劃」，提出要把健康產業作為海南自由貿易試驗區優先發展的產業，這無疑是深入推進建設醫養結合示範點的大好機遇。為此，兩岸醫養界要加強交流，加快步伐，把握機遇，深化融合，更希望兩岸相關領域專家、學者共同深入探討，提出瓊台醫養融合的好建議，積極推動瓊台醫養合作。

大陸國家中醫藥管理局台港澳中醫藥交流合作中心主任楊金生在開幕式上致辭時表示，中共總書記習近平在大陸「全國兩會」參加福建代表團審議時就指出，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通。這亦為兩岸醫界今後進一步深入推進交流合作，指明方向。

楊金生表示，兩岸在醫養融合方面有很強的互補性和合作潛力。兩岸目前都面臨著老年化的高峰期，共同推進醫養交流合作，探討醫養融合發展之路，是當前乃至今後一段時期兩岸醫養界需要擔當的義務和責任。希望兩岸醫養界專家學者業者，通過這一平台，進一步加強交流。

峰會上，兩岸醫院專家、學者作主題演講。台灣彰化基督教醫院國際醫副執行長梁正賢博士、台灣義守大學副教授羅英瑛博士、台灣養生保健協會秘書長李春興博士等，緊扣醫養融合主題，進行精彩發言。

與會專家學者深入探討兩岸醫院管理的差異，共同尋求醫療養老新思路、創新發展新模式，為健康產業發展提出許多具有可操作性的意見建議。