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裝備製造博覽會 智慧化領風騷

2019-03-28 02:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為期三天的「2019中國長春先進裝備製造業博覽會」27日收官。此次展會上，一批中國大陸自主研發的智慧化先進裝備集中亮相，其中很多產品在海外也頗受歡迎，中國大陸裝備製造業發展的強勁趨勢。

中新社報導，本次展會吸引中外近400家裝備製造企業參展，現場設置了工業自動化及機器人、環保新能源、醫藥裝備等展區，共700個展位。從展位設計到展品的選擇都十分注重展現智慧化。

在博覽會現場，來自安徽的一家機床製造企業展示光纖激光切割機在銅板上「作畫」的技藝，引來圍觀。約十分鐘，一幅「財神」的形象就在銅板上顯現出來，線條圓潤，細節豐富，觸感光滑。

安徽東海機床長春區銷售經理蘇通途說，這台機器可以對8mm以內碳鋼，3mm以內不銹鋼板、鍍鋅板、電解板、矽鋼等多種薄板金屬材料進行高效加工，適用厨房電器等行業。

目前，中國大陸的製造業正從勞動密集型快速向技術密集型轉變，智慧化設備隨之獲得大規模應用。「原本想著能賣出一台就很好了，沒想到一天的時間就賣出了四台，成交額200多萬元（人民幣）。」浙江華特數控機床銷售經理劉曉凱對龍門機床的銷售情況感到欣喜。

劉曉凱表示，這家企業成立20多年來，一直專注於生產研發數控機床，雖然業務範圍較窄，但卻積累大陸國內領先的技術力量。「智慧裝備發展迎來了風口，我們則提前站到了這裡。」

參展的中國大陸企業幾乎都有著10年以上的歷史，且大都經歷從引進國外技術到自主研發這一相似的發展歷程。當前，中國大陸不斷提高的環保要求，讓一些製造企業看到了新的機遇。

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