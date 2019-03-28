大陸進口貨增值稅率 下月下調

2019-03-28 02:16 聯合報 大陸聞中心／綜合報導



中國大陸將自4月1日起下調進口貨物增值稅率。大陸海關總署關稅司負責人27日稱，這將使進口企業全年進口環節增值稅稅負減少約2250億元（人民幣，下同），消費者稅負減少13.5億元，進一步激發市場活力。

中新社報導，去年5月1日，中國大陸已將增值稅稅率從17%、11%調整為16%和10%。按計畫，自2019年4月1日起，進口貨物原適用16%增值稅稅率的，稅率將調整為13%；原適用10%稅率的將調整為9%。

大陸海關總署關稅司負責人稱，以2018年進口貨值靜態測算，4月1日起實施增值稅降稅政策後，全年將為進口企業減少進口環節增值稅稅負約2250億元，有效降低進口企業稅負和資金壓力。

跨境電商零售進口增值稅稅率亦將同步下調。按現行跨境電商零售進口稅收政策，消費者通過跨境電商零售進口渠道購買商品，在個人購買限值內關稅稅率為0%，進口環節增值稅、消費稅按法定應納稅額的70%徵收。該負責人稱，跨境電商零售進口增值稅稅率下調後，今年將為中國大陸消費者減輕稅負13.5億元，有利於進一步促進消費。

2018年，中國大陸已推出多項措施努力增加進口，包括降低進口關稅，縮短進口通關時間，舉辦首屆中國國際進口博覽會等。受政策利好推動，當年中國大陸進口額高達2.14兆美元，首次突破2兆美元，創歷史新高。

今年大陸總理李克強的政府工作報告中明確，要優化進口結構，積極擴大進口。分析人士認為，更多有利於提振進口的政策措施或將陸續推出。