招行董事長稱 銀行該怕的是被一批貌不驚人小企業顛覆

2019-03-27 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸第五大銀行、招商銀行董事長李建紅本周二在2018年度業績發布會上表示，銀行業未來發展最大的挑戰不是「同業」競爭，而是「異業」競爭；該害怕不是被另一家大企業打倒，而是被一批貌不驚人的小企業顛覆、替代，因此必須在科技金融發展上加大投入。

據大陸網路財經媒體《華爾街見聞》報導，招商銀行本月23日發布《招商銀行股份有限公司關於修訂公司章程的公告》。其中，新增一項條款：「每年投入金融科技的整體預算額度原則上不低於上一年度本行經審計的營業收入（集團口徑）的3.5%；其中，投入經董事會授權成立的 『招商銀行金融科技創新項目基金』的預算額度原則上不低於本行上一年度經審計的營業收入（集團口徑）的1%。」

對於在公司章程中明訂在金融科技領域的投資不得低於營收的3.5%，招商銀行董事長李建紅26日在業績發布會上做出以上說明。

按招行修訂後公司章程規定，招行今年投入在金融科技的經費將超過新台幣390億元。

李建紅指出，銀行業發展的挑戰和風險主要在金融科技。「以前銀行也好、實體經濟也好，一般都是以資本為核心來開展業務。現在和未來我們以資本為核心還不夠，還要以科技和人才作為核心來發展。」

「首先，發展金融科技要加大投入，去年招行在科研投入和科技創新基金的投入，我們覺得還不夠，所以在董事會層面提交了《修訂章程》，希望招行在科技金融、科技研發上的投入不低於營業收入的3.5%。」

他還表示，「另外，我們在金融科技的投入還要有容錯機制。因為科技創新具有不確定性，以後我們還會根據發展的需要、投入的需要，進一步擴大金融科技創新基金的費用。」

根據招商銀行日前公布的年報數據，招商銀行2018年營收達人民幣2,485.55億元，增長12.52%；淨利潤805.60億元，增長14.84%，為近四年來最佳表現。