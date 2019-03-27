金立群：一帶一路不只「修路」 亞投行連結亞美非

2019-03-27 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



博鰲亞洲論壇2019年年會登場，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）董事長金立群今天在「一帶一路：為全球化修路」分論壇上表示，「一帶一路」倡議和「亞投行」之間，互相相關但又有不同。亞投行是促進亞洲和其他區域的聯合發展，有人建議亞投行改名為「全球基礎設施投資銀行」，「我覺得A可以代表（亞洲Asia，美洲America，非洲Africa）」，或許可稱為「三A銀行」。

金立群提到，我們亞投行投資項目時有要求，要看一些標準，以修路為例，「我們幫助一個國家修一條路，是給他們帶了很多債務？是否會擾亂了當地環境秩序？還是能做到可持續發展？」

金立群說，亞投行不僅僅是修路，修路要收回成本並且惠及人民，很重要的一點是政府和公共部門合作，還有要遵循什麼樣的標準，是用傳統方法還是新技術修建基礎設施。金立群表示，修路很容易，但修路也會造成一些問題，一方面要擴展路網，要有更多的機場、港口、高鐵，又要處理溫室氣體的減排。因此，亞投行不能只是複製基礎設施的專案模式，要有全新的理念。

大陸財政部副部長鄒加怡在論壇上表示，「一帶一路」這個概念，是不是一個地緣概念，確實是有地理概念的因素，因為借鑑古代的絲綢之路，但是它的核心本質上不是一個地緣概念，是一個共商共建共用的全球化的概念。因此不管它發生在世界上的任何地方，只要它符合互利共贏推進全球化的理念，就符合「一帶一路」精神。

鄒加怡提到，推動「一帶一路」建設，要有投資就會有風險，關鍵是把風險管控在合理的限度之內。首先中國政府從政府層面，建立和完善債務可持續性的分析框架，以及債權風險的管理框架來指導中國的融資者管理好風險，同時也鼓勵借款國增強他們管理債務的能力。