國泰收購HK Express 機場客座量佔比將突破5成 勢稱霸日本航線

2019-03-27 14:31 香港01 記者何敬熹、區嘉俊報導



國泰收購HK Express後，在香港機場的佔有率將超過50%。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

國泰（0293）收49.3億元全購香港快運（HK Express），正式進軍廉航市場！

國泰和港龍加上香港快運，航點總數近250個，將包辦了香港人的飛機出行，其中，國泰旗下香港往日本的直航航點將大增一倍至15個，全面搶攻日本市場。

國泰﹙0293﹚今早公布，以49.3億元收購香港快運﹙HK Express﹚所有股本，進軍廉航市場！交易預計將於2019年12月31日或之前完成，屆時香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。

國泰一直是香港主要的航空公司之一，但在HK Express等廉航競爭下，在香港國際機場的市場佔有率不斷下滑，客座量佔比由2012年的49%跌至2018年的46.3%，相反HK Express市佔率則由1.7%升至5%。

這次國泰成功收購香港快運，將會令國泰成功吸收其中一個最有威脅的競爭者，兩者加起來在香港國際機場客座量的市場份額將超過50%。

收購後香港往日本直航點增至15個

國泰在去年全年業績中提到，北亞航線在2018年需求強勁，尤以日本的航線為甚，雖則國泰通往日本的航線多達27個，但原來可以直航到達的只有8個，反觀，香港快運擁有12個日本航點，是該公司全線航點的一半，完全迎合港人喜愛日本的市場化需求。

而快運擁有的12個日本航點中，有7個是國泰及港龍都沒有的直航點，分別是廣島、鹿兒島、熊本、長崎、高松、石垣島 、宮古。假設國泰收購快運後沒有航班重組，即國泰和快運到日本的直航地點便會大增至15個，本來航點增加對遊客來說是好事，但「強強合作」，隨時阻礙競爭。

投資銀行麥格理早前引述業內調查指，現時由香港出發至日本的航班當中，國泰佔比最高（佔40%），其次是香港快運（佔21%）。兩間公司結成「姻親」，或會令市民選擇減少，令票價上升。有航空業分析師便指示，過往國際上航空公司收購廉航，交易過後確實會少了「割喉式」的價格競爭。

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文章授權轉載自《香港01》