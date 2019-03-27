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周小川：多邊主義是WTO改革的前提 改革必須真誠

2019-03-27 11:41聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川今天（27日）在博鰲亞洲論壇的「WTO改革」分論壇上表示，這麼多年來，必須認識到WTO效率不夠高，必須要改革，而改革的態度必須真誠。他認為大多數國家還是支持多邊主義，這是改革的前提條件，如果一兩個經濟體還是支持單邊主義，簽署很多雙邊貿易協定的話，改革會遇到很多困難。

周小川表示，「如果WTO改革不理想，我們必須還需要有第二套、第三套計畫。同時我們還需要達成一些妥協，如果世貿組織改革不是非常成功的話，我們還需要有一套辦法，來支援自由貿易體系。」

外界質疑中國在經濟貿易上「扭曲」市場，周小川指出，「扭曲」有兩種涵意，一是中國的經濟從計劃經濟向市場經濟過度的過程，在這個過程中大幅度減少市場扭曲的行為和不合理的補貼，但這是一個轉型的過程，要花很多年時間，所以還會出現一些「扭曲」被保留的情況。

周小川表示，另一種「扭曲」可能是由於雙方彼此之間誤解所造成的，中方需要做一些澄清的工作，比方說中國是一個大國，從中央到地方在執行的過程中，可能會出現不一致或不當行為，但這不是代表中國政府有意「扭曲」。

周小川說，中國必須要面臨直面這樣的挑戰，「其中的一些批評可以幫助我們，推動我們做出決策，進一步地加快改革開放的進程，進一步促進中國在全球經濟中的參與，包括相關規則的制定。」

在回應中國大陸是否已成為「已開發國家」這個問題時，周小川表示，這麼多年來中國一直保持著「發展中國家」的身分，中國不僅為自己的利益說話，同時也為整個發展中國家仗義執言，「我們還需要幫助許多發展中國家，能夠從全球貿易體系中受益。」

外界質疑中共當局補貼國企扭曲市場，周小川解釋，補貼國企分成兩個部分，第一，因為過去價格系統扭曲很嚴重，所以政府必須要提供補貼。第二是，在改革的過程之中，還剩下一些補貼，比如電力、天然氣等補貼，但不多，並不是很多人說的，中國政府和中國的銀行體制有一個系統性補貼去支援國有企業。

博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川。（截自視頻）
博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川。（截自視頻）
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