花千萬買到假畫…屠夫變富商 化妝品公司傳銷吸金數億元

2019-03-27 13:15 聯合新聞網 綜合報導



傅迪龍靠傳銷手法吸金數億。圖擷自 閩南網 分享 facebook

「500萬買賓利，2500萬買畫...」一介屠夫如何成為坐擁業務遍布中國28個省份的化妝品公司老闆，並且可以出手如此豪奢？然而，這並不是什麼成功商人的發跡故事。中國大陸浙江省紹興市警方去年7月出動了150名警力，一舉搗破了「伊人時光」的傳銷騙局，涉案金額達新台幣4億元以上。

根據《鳳凰網》報導，傅迪龍曾做過水泥工，後來改作屠夫，還曾經吸過毒。然而在他娶了小他兩歲的彭麗濤後，人生出現轉折。不但擁有一個美容連鎖機構，更因身家暴漲，曾豪擲500萬元人民幣（約2330萬元台幣）買了賓利越野車，2500萬元人民幣（約1.2億元台幣）買到了一幅假畫，2000萬元人民幣（約9320萬元台幣）買了一顆舍利子。更曾背著妻子轉帳1314萬5214元人民幣（約6126萬元台幣）給小三，寓意「一生一世我愛一世」。

當時彭麗濤在紹興市店口鎮開了一家規模不大的美容院，她號稱因自己長年受到臉部斑點困擾，試過許多祛斑產品都不見效果，因而自己研發出可以「根除」斑點的產品和護理療程。傅與彭二人婚後，於2016年註冊了名為「伊人時光」的化妝品公司。

他們將「伊人時光」吹捧為「中國最頂尖的一次性祛斑品牌」，然而經過查證，產品僅是自來水兌增稠劑，成本僅人民幣3至5元（約新台幣20元上下），卻定價人民幣上百元（約新台幣460元以上）。且為了怕無效產品被拆穿，因此他們便以傳銷方式，要求必須由加盟商推薦，付加盟費後才能購買。加盟費更從人民幣2萬9800元（約新台幣13.6萬元）一路上漲到6萬9800元（約新台幣32萬元）。

為了吸引民眾加盟，該公司承諾，加盟商半年內若是不賺錢，虧多少公司便補貼多少，並且表示只要開發4名下線加盟，不但能賺回加盟費，且可以免費使用產品。並且每個月召開大型「洗腦會」，吸引下線約1萬人，吸金人民幣數億元，幾乎都是想要除斑和賺錢的女性。

然而因產品無效終究難以長期獲得支持，甚至發生因護理療程毀容的事件。並有加盟商到總公司退款遭到拒絕，更演變成鬥毆事件。然而受害加盟商因明知參與傳銷，只敢找市場監管部門投訴產品問題，卻不敢報警。直至因「伊人時光」店外時常有聚眾糾紛，才被警方盯梢，進而追查起訴。