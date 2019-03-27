上海最低工資 每月2420→2480

2019-03-27 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海人社部門25日宣布，從4月1日起調整最低工資標準，月最低工資標準從2420元調整到2480元，增加60元；小時最低工資標準從21元調整到22元。

上海月最低工資標準年年上升。2008年，上海月最低工資標準為960元，此後分別為1120元、1280元、1450元、1620元、1820元、2020元、2190元、2300元、2420元，直到此次調整的2480元。從2008年到2019年的11年間，上海月最低工資標準提高了1520元。

新華社報導，根據相關規定，月最低工資標準適用於全日制就業的勞動者，在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內提供了正常勞動的，用人單位支付的月工資不能低於月最低工資標準。上海月最低工資標準不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金，由用人單位另行支付。勞動者延長工作時間的加班費，中夜班津貼、夏季高溫津貼及有毒有害等特殊工作環境下的崗位津貼，伙食補貼、交通費補貼、住房補貼也不作為月最低工資標準的組成部分，由用人單位另行支付。

小時最低工資標準適用於非全日制的勞動者，即在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過4小時，每週工作時間累計不超過24小時。小時最低工資標準不包含勞動者個人和單位依法繳納的社會保險費。

在調整最低工資標準時，主要考慮城鎮低收入家庭基本生活支出、城鎮居民消費價格指數、經濟發展水平、企業人工成本、職工平均工資水平等因素，統籌兼顧企業承受能力和保障勞動者基本權益。