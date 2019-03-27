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四川威榮頁岩氣田 探勘有成

2019-03-27 02:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國石化新聞辦25日發佈消息稱，繼涪陵頁岩氣田後，中國石化頁岩氣勘探開發再獲重大突破：威榮頁岩氣田提交探明儲量1247億立方米，今年將建成10億立方米產能。

中新社報導，中國石化探區頁岩氣資源豐富，勘探開發潛力大，主要分佈在川南、渝西地區，總面積近2萬平方公里。多年來，中國石化西南油氣分公司、勘探分公司一直致力頁岩氣勘探和開發。其中，威榮頁岩氣田位於四川省內江市及自貢市境內。2015年，中國石化西南油氣分公司在威頁1HF井測試獲工業氣流。

2016年，西南油氣分公司推進勘探開發一體化，發現威榮頁岩氣田五峰組-龍馬溪組頁岩氣藏。日前，中國石化威榮頁岩氣田威頁43-5HF井鑽至5610米順利完鑽，質儲層鑽遇率100%，威榮頁岩氣田一期產能建設已全面鋪開。該地區已開鑽44口井，完鑽12口井，管道關鍵節點工程、35千伏供電工程、進場道路基礎工程等重點項目正有序推進。

此外，在丁山-東溪區塊，中國石化深層頁岩氣攻關試驗井—東頁深1井，在埋深4270米的優質頁岩氣層試獲日產31萬立方米高產氣流。這是國內首口埋深大於4200米的高產頁岩氣井，突破了埋深超4000米頁岩氣井壓裂工藝技術，為深層頁岩氣大規模商業開發奠定了技術基礎。

與此同時，在該區塊部署實施的丁頁4井和丁頁5井，在4000米深的優質頁岩氣層相繼試獲日產20萬方和16萬方中高產頁岩氣流。證實丁山構造五峰組-龍馬溪組頁岩氣層具有高壓、富氣特徵，商業開發潛力大，是繼涪陵、威榮頁岩氣田發現之後又一個千億方級增儲上產陣地。

日產

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