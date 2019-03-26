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比特大陸終止上市計畫 未來業務聚焦數位貨幣及AI晶片

2019-03-26 19:32聯合報 記者林則宏╱即時報導

全球虛擬貨幣龍頭比特大陸26日證實，已終止香港上市計畫，同時更換公司執行長及調整公司業務方向。原聯席CEO吳忌寒與詹克團離任，改由外界並不熟悉的王海超擔任首席執行官，未來公司業務將聚焦在數位貨幣晶片、AI晶片，以及基於二者的產品和服務。

據《經濟觀察網》和《界面新聞》報導，比特大陸成立於2013年，是大陸知名的「礦機」巨頭，2018年9月申請香港上市。不過，隨著去年提交的港股首次公開發行（IPO）申請書過期，比特大陸在26日發布的內部信證實，IPO計畫已經終止。

內部信稱，「目前，公司擁有充足的現金，供應鏈運轉正常。隨著新產品的推出，銷售業績開始逐月上升。公司擁有強大的人才儲備，調整之後的研發組織也更加高效，我們一定能夠開發出更加具有市場競爭力的產品」；「未來，我們會在合適的時間，重新啟動上市工作。」

事實上，去年底開始，礦機市場就陷入低迷，「礦機被當廢鐵賣」的消息更甚囂塵上，比特大陸也傳出2018年第2、3季就出現數億美元的虧損。今年春節過後，比特大陸大規模裁員的消息已不脛而走。

如今，比特大陸不僅終止IPO，26日的公司內部信還首次確認，對公司高層人事及業務方向進行調整。去年9月，比特大陸赴港上市時，IPO申請書稱原聯席CEO詹克團和吳忌寒是「集團支柱」。詹克團在積體電路行業擁有近15年管理經驗，在晶片開發方面有技術積累；吳忌寒則被認為是全球加密貨幣和區塊鏈技術的領軍人物。

如今公司兩大靈魂人物卸任CEO引發外界諸多揣測。對此，比特大陸稱，此次CEO調整是為了「下放管理許可權」，詹克團仍繼續擔任公司董事長，吳忌寒繼續擔任公司董事，兩人依然負責公司戰略。

比特大陸表示，日後會選擇恰當時機公開新任執行長王海超的個人履歷。比特大陸26日內部信稱，「王海超曾在比特大陸多個部門擔任過負責人，在公司 2017 年供應鏈產能極速擴張的過程中做出了重大貢獻，工作成績優異。」

比特大陸在內部信中還提及，將對公司業務做出調整：「聚焦在數字貨幣和人工智能芯片以及基於此的產品和服務；成立了螞蟻礦機、算豐芯片、AI算力、螞蟻礦池、BTC.COM、自營算力等業務線」。

內部信稱，「我們還將芯片、硬件和軟件各研發資源線全部拉通，數字貨幣和人工智能產品共用拉通之後的研發資源。這樣，各項目和產品的投入、交付和質量得到了更好的保障。同時，工程師也可以在不同的產品線得到更大的鍛煉和成長。」

比特大陸26日證實已終止香港上市計畫，同時更換公司執行長及調整公司業務方向。（取...
比特大陸26日證實已終止香港上市計畫，同時更換公司執行長及調整公司業務方向。（取自比特大陸官網）
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